Skoki narciarskie: Puchar Świata w Ruce. Dawid Kubacki zwrócił się do kibiców

I dodał: Wiem, że w takim momencie nie jest potrzebna panika . My jako zawodnicy musimy po prostu spokojnie pracować. Ja też wiem co mam robić. Ze skoku na skok jest coraz lepiej , ale nie idzie to tak szybko, jakbym chciał. Gdzieś troszeczkę ma może na to wpływ ta choroba z zeszłego tygodnia . Ale wierzę, że s zybko się pozbieram i wróci to na normalne, dobre tory. I chłopacy też wycisną z siebie wszystko i już niedługo będziemy cieszyć się z fajnych wyników.

- W moim przypadku mojego skoku, mimo że poprawiłem pozycję dojazdową w stosunku do piątku, to jeszcze nodze brakowało siły, by zacząć ten ruch tak swobodnie i czysto. Gdzieś tam były delikatne przyruchy od góry. Te skoki były też troszeczkę spóźnione. No i to poskutkowało tym, że finalnie wylądowałem na 21. miejscu. Nie jest to może najlepsze miejsce na rozpoczęcie Pucharu Świata, ale dla mnie pozytywne jest to, że ze skoku na skok było coraz lepiej, coraz dalej i w tę stronę trzeba pracować - stwierdził Dawid Kubacki.