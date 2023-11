Zaskakująca rezygnacja w niemieckich skokach. I to tuż przed startem sezonu

Skoki narciarskie. Rezygnacja trenera niemieckiej kadry. Zdradził powód

- Praca z takim zespołem sprawiała mi wielką radość przez lata. Ostatnio odnieśliśmy znakomite wyniki. W ostatnich tygodniach jednak zdałem sobie sprawę z tego, nie jestem w stanie dotrzeć do zespołu w taki sposób, który byłby niezbędny do odnoszenia sukcesów w przyszłości. Jestem przekonany, że moje odejście to jest dobry krok - powiedział Mechler cytowany przez niemiecki Eurosport.

- Żałuję tej decyzji, ale ją szanuję. Maximilian to profesjonalista, który był niezwykle zaangażowany w to, co robił. W przyszłości będzie on wspierał nasze męskie drużyny juniorskie - powiedział Horst Huettel, dyrektor sportowy Niemieckiej Federacji Narciarskiej (DSV).