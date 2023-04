Zaskakująca propozycja szefa Igrzysk Europejskich. Skoki narciarskie letnim sportem? "Na świecie jest za mało miejsc ze śniegiem"

Igrzyska Europejskie mają pokazać kierunek, w którym będą rozwijać się skoki narciarskie

Na świecie nie ma odpowiednio dużo miejsc ze śniegiem. Zmienia się także klimat, więc Igrzyska Europejskie mogą pokażą światu, w jakim kierunku powinna podążyć cała dyscyplina. Wszystko się zmienia i z każdym rokiem coraz ciężej znaleźć miejsce, gdzie w naturalnych warunkach można zorganizować zawody narciarskie. Wierzę, że dojdziemy do momentu, kiedy skoki przeniosą się z zimowych igrzysk olimpijskich do rywalizacji w tej dyscyplinie latem

W rozmowie poruszony został również wątek samego logistycznego przedsięwzięcia związanego z organizacją Igrzysk Europejskich, imprezy wartej ponad 400 milionów złotych. - Nie jest łatwo, bo przez inflację i pandemię koszty wzrastają jak szalone. Kiedy porównujemy nas budżet do mniejszych imprez, jak chociażby zeszłoroczne mistrzostwa Europy w Monachium, to jest on w zasadzie identyczny. Tam było jednak "tylko" 11 dyscyplin, gdzie my mamy ich 29 - stwierdził Marcin Nowak.