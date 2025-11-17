W 2001 roku w Polsce wybuchła "Małyszomania". Było to spowodowane wielkimi sukcesami Adama Małysza. Nasz skoczek wygrał Turniej Czterech Skoczni w 2001 roku, a później kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Został mistrzem świata w Lahti, a następnie sięgnął po Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Lata 2001 - 2003 to była prawdziwa dominacja "Orła z Wisły".

Niebywała historia Adama Małysza. Stracił swój symbol. Zrobił to nieświadomie

Małysza znali w Polsce praktycznie wszyscy, a oglądalność telewizyjna z zawodów liczona była w milionach. Nasz skoczek miał dwa charakterystyczne znaki. Pierwszym z nich był wąs, a drugim kolczyk w uchu. Z wąsa nigdy nie zrezygnował, ale z kolczykiem wiąże się ciekawa historia, o której opowiedział po latach. Po kilku latach kolczyk zniknął z wizerunku Małysza. Stało się to po groźnym upadku w Salt Lake City w 2004 roku.

Amerykanie mi go wyjęli, jak mnie brali nieprzytomnego na rezonans, zawinęli ten kolczyk w kawałek papieru toaletowego i mi go włożyli do kieszeni. Dowiedziałem się, że to był kolczyk, a nie zwykły kawałek papieru długo po tym, jak już popłynął do kanalizacji

Małysz w rozmowie z TVP Sport podkreślał, że to był kolczyk, który sam zrobił. - Takimi przedmiotami przebijaliśmy sobie te uszy, że szkoda mówić. Ale zakażenia nie było. Taka moda była. Żałuję tego kolczyka... - opowiadał.

Adam Małysz karierę zakończył w 2011 roku. W swoim dorobku ma m.in. cztery zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2001, 2002, 2003, 2007), cztery złote medale mistrzostw świata oraz cztery medale igrzysk olimpijskich (trzy srebrne i jeden brązowy). Po zakończeniu kariery sportowej podjął pracę w Polskim Związku Narciarskim. W latach 2016-2022 był dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. W 2022 został wybrany na prezesa związku.

