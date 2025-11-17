Zaskakująca historia z życia Małysza. Był nieprzytomny, doszło do pomyłki. Dowiedział się po wielu dniach
Adam Małysz to ikona polskiego sportu. Na początku XXI wieku nie było osoby, która nie kojarzyłaby naszego skoczka narciarskiego. Polak osiągał wielkie sukcesy i miał dwa znaki charakterystyczne. Jeden z nich stracił bezpowrotnie, o czym opowiedział po latach. Wszystko rozegrało się w szpitalnej toalecie.
W 2001 roku w Polsce wybuchła "Małyszomania". Było to spowodowane wielkimi sukcesami Adama Małysza. Nasz skoczek wygrał Turniej Czterech Skoczni w 2001 roku, a później kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Został mistrzem świata w Lahti, a następnie sięgnął po Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Lata 2001 - 2003 to była prawdziwa dominacja "Orła z Wisły".
Niebywała historia Adama Małysza. Stracił swój symbol. Zrobił to nieświadomie
Małysza znali w Polsce praktycznie wszyscy, a oglądalność telewizyjna z zawodów liczona była w milionach. Nasz skoczek miał dwa charakterystyczne znaki. Pierwszym z nich był wąs, a drugim kolczyk w uchu. Z wąsa nigdy nie zrezygnował, ale z kolczykiem wiąże się ciekawa historia, o której opowiedział po latach. Po kilku latach kolczyk zniknął z wizerunku Małysza. Stało się to po groźnym upadku w Salt Lake City w 2004 roku.
Amerykanie mi go wyjęli, jak mnie brali nieprzytomnego na rezonans, zawinęli ten kolczyk w kawałek papieru toaletowego i mi go włożyli do kieszeni. Dowiedziałem się, że to był kolczyk, a nie zwykły kawałek papieru długo po tym, jak już popłynął do kanalizacji
Małysz w rozmowie z TVP Sport podkreślał, że to był kolczyk, który sam zrobił. - Takimi przedmiotami przebijaliśmy sobie te uszy, że szkoda mówić. Ale zakażenia nie było. Taka moda była. Żałuję tego kolczyka... - opowiadał.
Adam Małysz karierę zakończył w 2011 roku. W swoim dorobku ma m.in. cztery zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2001, 2002, 2003, 2007), cztery złote medale mistrzostw świata oraz cztery medale igrzysk olimpijskich (trzy srebrne i jeden brązowy). Po zakończeniu kariery sportowej podjął pracę w Polskim Związku Narciarskim. W latach 2016-2022 był dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. W 2022 został wybrany na prezesa związku.