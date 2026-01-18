Zaskakująca decyzja ws. Tomasiaka. Nie mógł tak tego zostawić, jest odpowiedź

Podczas pierwszego, sobotniego z perspektywy polskiego czasu konkursu w Sapporo Kacper Tomasiak zawiódł na całej linii. Nasz młody gwiazdor po skoku na odległość 119,5 m nie zdołał zakwalifikować się do drugiej serii zawodów.

- Tak się złożyło, że na progu troszeczkę mi ten skok podjechał. Do tego miałem dosyć mocny wiatr pod narty, a potem wiało w plecy, więc bardziej wytraciłem prędkość i później już nie było z czego lecieć, po prostu spadłem. No i tak wyszło - tłumaczył wówczas.

Kacper Tomasiak nie poleci na MŚ w lotach. Oto odpowiedź 18-latka

W niedzielę Tomasiakowi poszło już zdecydowanie lepiej. W pierwszej serii doleciał do 124,5 m, a w rozdaniu finałowym osiągnął aż dziesięć metrów dalej. Suma 232,6 pkt dała mu finalnie 12. miejsce. Nie trzeba przypominać, że 18-latek był najlepszy z grona wszystkich reprezentantów Polski.

Niedługo po zakończeniu rywalizacji Kacper Tomasiak stanął przed kamerą "Eurosportu". - Wszystko zgrało się fajnie i udało się daleko odlecieć, także było fajnie. Wszystkie czynniki były dobre i w ogólnym rozrachunku wyszło bardzo dobrze - rozpoczął. Następnie opowiedział o całej wyprawie do Japonii.

- Udało się przestawić na ten czas, żeby nie było jakieś jet lagu. Udało się zebrać doświadczenie w dłuższych podróżach i poskakać na nowej skoczni, na której pewnie będę skakał w przyszłości, więc nie będę musiał jej poznawać na nowo - uzupełnił.

Już wcześniej trener Maciej Maciusiak zapowiedział, że Tomasiaka zabraknie na mistrzostwach świata w lotach, które odbędą się w dniach 22-25 stycznia w Oberstdorfie. Do Niemiec ma udać się łącznie sześciu zawodników. Tym razem trener pominął 18-latka. Czy Kacper Tomasiak cieszy się z wolnego weekendu?

Myślę, że tak pół na pół. Z jednej stronie fajnie byłoby się przelecieć, ale z drugiej przydałoby się trochę odpoczynku. Dla mnie to taka neutralna decyzja. Nie mógłbym się zdecydować, co dla mnie byłoby lepsze, więc mi troszeczkę (trener Maciusiak - red.) mi pomógł

Nasz gwiazdor postawi na przygotowania do nadchodzących igrzysk olimpijskich. - To najważniejsza impreza w sezonie, więc na niej trzeba się skupić - podsumował.

- Z lotami jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze, musisz z każdym indywidualnie porozmawiać, czy chce na nie jechać za wszelką cenę, bo trzeba mieć dużo pewności siebie, aby wystartować - tłumaczył kilka dni temu Maciusiak w programie "Trzecia Seria".

