Co dalej z Kamilem Stochem? Thomas Thurnbichler odpowiada. WIDEO

Co dalej z Kamilem Stochem? Thomas Thurnbichler odpowiada. WIDEO / Patryk Sporysz / PZN

Sensacyjna decyzja ws. Simona Ammanna

Mimo to pojawił się na starcie kwalifikacji do grudniowych konkursów PŚ w Engelbergu. Pierwszego dnia nie zdołał jednak wywalczyć awansu, a drugiego nie przystąpił już do rywalizacji. Odpuścił rywalizację w 71. Turnieju Czterech Skoczni, a ponownie w szranki ze światową czołówką stanął w Bad Mitterndorf. Loty były jednak kolejną, gorzką pigułką - dwukrotnie przepadał jeszcze przed rozpoczęciem konkursu głównego.