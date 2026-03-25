Zaskakująca decyzja ws. Kota, a teraz coś takiego. Aż pięć sezonów. To przełom

Maciej Kot podczas kończącej się powoli zimy absolutnie nie mógł mieć sobie nic do zarzucenia. Poza Kacprem Tomasiakiem, to on imponował najrówniejszą formą. Najlepszym dowodem są wyniki odnoszone przez 34-latka w kwalifikacjach. Za każdym razem skoczek z Limanowej uzyskiwał przepustkę do głównego konkursu, co w mediach społecznościowych zauważył zajmujący się statystykami Marcin A. Szemaj. Podobnego wyczynu nie dokonał żaden z pozostałych "Biało-Czerwonych", nawet Kacper Tomasiak.

Znalazło to odzwierciedlenie w punktach. Maciej Kot nie znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej, ale podczas kampanii 2025/26 zaliczył przełomowy moment. Wspomniany wyżej użytkownik także przyjrzał się poprzednim sezonom w wykonaniu 34-latka. U sportowca z Limanowej wyraźnie coś ruszyło do przodu. "Zdobył tej zimy niemal tyle punktów PŚ (87) co przez sześć (!) poprzednich edycji razem wziętych (95)" - napisał ekspert od skoków narciarskich na platformie X.

Rozwiń

Udany sezon Macieja Kota. Przemówiły liczby, najrówniejszy z Polaków

Wszystko przeliczyliśmy. Dorobek z kończącej się powoli zimy co prawda nie przebije sześciu ostatnich kampanii razem wziętych, lecz za to jest zdecydowanie lepszy niż pięć poprzednich sezonów, w których Maciej Kot uciułał łącznie 55 punktów. Podopieczny Macieja Maciusiaka może więc się cieszyć, pomimo opuszczenia zmagań w Planicy. Brak zawodnika z Limanowej nie spotkał się zresztą z aprobatą kibiców. Ci krytykują szkoleniowca kadry w przestrzeni wirtualnej. Chyba z tego właśnie powodu na instagramowym koncie skoczka pojawiło się oświadczenie.

"To przemyślana decyzja, którą podjęliśmy razem z trenerem. Jestem świadomy błędów, które w tej chwili popełniam i które nie pozwalają mi być konkurencyjnym na skoczni mamuciej. Celem na końcówką sezonu było wskoczenie do top 30 klasyfikacji generalnej i udział w niedzielnym konkursie w Planicy. Niestety tego celu nie zrealizowałem. Czas na analizę sezonu i przygotowanie dobrego planu na przyszłość, aby wrócić silniejszym" - napisał.

Fani z kraju nad Wisłą zobaczą jeszcze 34-latka w akcji i to w stolicy Małopolski. Zakopane 1 kwietnia ugości drugą edycję "Red Bull Skoki w Punkt".

Punkty zdobywane przez Macieja Kota w pięciu ostatnich sezonach Pucharu Świata:

2020/21 - 17 punktów

2021/22 - 0 punktów

2022/23 - 4 punkty

2023/24 - 21 punktów

2024/25 - 13 punktów

Suma: 55 punktów

Sezon 2025/26 - 87 punktów

Maciej Kot LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Maciej Kot JENS SCHLUETER AFP

Maciej Kot KERSTIN JOENSSON AFP

