Zaskakująca decyzja trenera Maciusiaka. Polacy nie oddadzą wszystkich skoków w Zakopanem

W sobotę (10 stycznia) rusza Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Tego dnia zawodnicy mają bardzo napięty plan zajęć na skoczni.

Wszystko dlatego, że jednego dnia zaplanowano dwie serie treningowe, kwalifikacje do niedzielnego konkursu (11 stycznia) i konkurs duetów. Najwytrwalsi oddaliby zatem sześć skoków.

Zaskakująca decyzja trenera Macieja Maciusiaka

W piątek polska kadra trenowała wraz z innymi ekipami na Wielkiej krokwi, dlatego Maciej Maciusiak, trener polskiej kadry, podjął decyzję o tym, że nasi skoczkowie odpuszczą treningi.

Jak poinformował Piotr Majchrzak, menedżer ds. komunikacji w Polskim Związku Narciarskim, Biało-Czerwoni nie wezmą udziału w pierwszym treningu, który został zaplanowany na godz. 11.00.

W drugim z kolei nie pojawi się Kacper Tomasiak. Nasze najlepszy obecnie skoczek, na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza, pojawi się dopiero w kwalifikacjach. Po nich trener kadry ogłosi skład na konkurs duetów.

Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

