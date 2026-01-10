Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakująca decyzja trenera Maciusiaka. Polacy nie oddadzą wszystkich skoków w Zakopanem

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich, podjął zaskakującą decyzję tuż przed zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Poinformował o tym Piotr Majchrzak, menedżer ds. komunikacji w Polskim Związku Narciarskim.

Maciej Maciusiak
Maciej MaciusiakPZNmateriały prasowe

W sobotę (10 stycznia) rusza Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Tego dnia zawodnicy mają bardzo napięty plan zajęć na skoczni.

Wszystko dlatego, że jednego dnia zaplanowano dwie serie treningowe, kwalifikacje do niedzielnego konkursu (11 stycznia) i konkurs duetów. Najwytrwalsi oddaliby zatem sześć skoków.

Zaskakująca decyzja trenera Macieja Maciusiaka

W piątek polska kadra trenowała wraz z innymi ekipami na Wielkiej krokwi, dlatego Maciej Maciusiak, trener polskiej kadry, podjął decyzję o tym, że nasi skoczkowie odpuszczą treningi.

Jak poinformował Piotr Majchrzak, menedżer ds. komunikacji w Polskim Związku Narciarskim, Biało-Czerwoni nie wezmą udziału w pierwszym treningu, który został zaplanowany na godz. 11.00.

W drugim z kolei nie pojawi się Kacper Tomasiak. Nasze najlepszy obecnie skoczek, na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza, pojawi się dopiero w kwalifikacjach. Po nich trener kadry ogłosi skład na konkurs duetów.

Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Mężczyzna ubrany w sportową kurtkę i czapkę z logo, trzymający narty i rozkładający szeroko ręce przed niebieskim banerem z napisem 'SCHANZEN TOURNEE INNSBRUCK'. Tło tworzy ogrodzenie i fragment ziemi pokrytej resztkami śniegu.
Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę sportową, czapkę z napisem Orlen i rękawiczki trzyma biało-czerwoną flagę. W tle widoczne są reklamy marki LaVita oraz niebieski baner.
Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP

