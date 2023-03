Zaskakująca decyzja Thomasa Thurnbichlera. Wiemy już, kogo skreślił

W czwartkowych kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisali się: Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła oraz Andrzej Stękała. To właśnie ta czwórka wywalczyła sobie awans do pierwszego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w Planicy. Ostatni z wymienionych nie znalazł się jednak w składzie na zmagania drużynowe. Decyzją trenera Thomasa Thurnbichlera zastąpi go Paweł Wąsek.