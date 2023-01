Konkursy Pucharu Świata w Sapporo dostarczyły niemało niespodzianek. Do największych z nich należy nagłe przebudzenie Ryoyu Kobayashiego , który do niedawna był raczej pod formą. Zaskoczenia sytuacją i wygraną w piątkowych zawodach na Okurayamie nie krył sam zainteresowany. "Nigdy bym się tego nie spodziewał. Jestem totalnie zaskoczony - stwierdził Japończyk po triumfie .

Doszło też do niekoniecznie miłego dla reprezentacji Polski i kibiców "Biało-Czerwonych" obrotu spraw. Świetna seria miejsc na podium Dawida Kubackiego została przerwana. Dodatkowo przewaga skoczka nad drugim Halvorem Egnerem Granerudem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znacząco stopniała i teraz wynosi już tylko 48 punktów . Szansa na jej powiększenie już niebawem, podczas najbliższych zawodów na Kulm. Zaplanowano je na weekend 28-29 stycznia.

Tymczasem do mediów docierają dość sensacyjne wieści. Okazuje się, że w Bad Mitterndorf nie zobaczymy dwóch ważnych skoczków startujących w barwach Niemiec. To decyzja szkoleniowca kadry, Stefana Horngachera .

Stefan Horngacher zdecydował. Geiger i Raimund nie wystąpią w konkursie Pucharu Świata w Bad Mitterndorf (HS235)

Jak donosi portal skijumping.pl w ślad za Niemieckim Związkiem Narciarskim, w najbliższym konkursie w Bad Mitterndorf nie zobaczymy Karla Geigera i Philippa Raimunda . Zaskakiwać może nieobecność zwłaszcza pierwszego z nich. Wszak to drugi najlepszy zawodnik reprezentacji Niemiec i kluczowa postać kadry podczas ostatnich zawodów drużynowych w Zakopanem. Zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Lepszy (wśród jego rodaków) od niego jest jedynie Andreas Wellinger , który okupuje 11. pozycję.

Co prawda Geigerowi w Japonii nie poszło najlepiej (był jedną z ofiar loteryjnych warunków i ostatni konkurs zakończył już na pierwszej serii), ale chyba mało kto spodziewał się, że będzie to kosztować go odsunięciem od startu w następnych zawodach. Jak decyzję tłumaczy Stefan Horngacher?