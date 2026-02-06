Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakująca decyzja polskich skoczków. Trener Maciusiak wszystko wyjaśnił

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kadra polskich skoczków ostatecznie nie zamieszkała na czas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego) w wiosce olimpijskiej w Predazzo, jaka powstała na terenach wojskowych. Biało-Czerwoni dzięki dobrym układom, jakie mają od lat w tym włoskim mieście, postanowili wybrać hotel, choć w wiosce olimpijskiej korzystają z części posiłków. Maciej Maciusiak, trener reprezentacji, zdradził kulisy decyzji.

Mężczyzna w sportowej kurtce z logotypami sponsorów idzie po schodach, na głowie ma czapkę zimową, w tle widoczna metalowa barierka oraz fragment skoczni narciarskiej.
Maciej MaciusiakFoto Olimpik/Nur Photo AFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Pierwotny plan zakładał, że przedstawiciele trzech naszych sportów: skoków narciarskich, biegów narciarskich i kombinacji norweskiej, zamieszkają w wiosce olimpijskiej w Predazzo, która została przygotowana na terenach wojskowych. Tam często nasza kadra, kiedy startowała w tym mieście, miała treningi w hali.

Kiedy przyjeżdżałem na igrzyska, to spotkałem wolontariusza z Kanady, który jest doskonale rozeznany w temacie igrzysk. On akurat pracuje przy biegach narciarskich. Kiedyś był dwuboistą klasycznym.

Na igrzyskach wrócił temat powiększania krocza u skoczków. WADA skomentowała

Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport

Kadra skoczków zmieniła zdanie. Hotel zamiast wioski

W drodze do Moeny, gdzie mam swoją bazę oddaloną od Predazzo o kilka kilometrów, opowiadał mi, że powstała tam wioska olimpijska, ale w większości stoi ona pusta, bo wiele ekip wybrało okoliczne hotele.

Jak się okazuje, wśród tych reprezentacji jest także kadra skoczków, choć pierwotnie miała ona zamieszkać w wiosce.

Nie mieszkamy w wiosce, a w hotelu blisko niej. Tak sobie zorganizowaliśmy, że śniadanie i obiad mamy w naszym obiekcie, ale do wioski chodzimy na kolację. Plan dotyczący naszego pobytu się zmienił, bo początkowo rzeczywiście mieliśmy mieszkać w wiosce olimpijskiej
powiedział Maciej Maciusiak, trener naszej kadry.

Zobacz również:

Paweł Wąsek (z prawej), obok Maciej Kot
Skoki Narciarskie

Trener Maciusiak schował naszych skoczków. Efekt zaskoczył

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Nie dla wszystkich było miejsce. Trener tłumaczy decyzję

    Jak się okazuje, przepisy sprawiły, że kadra skoczków zmieniła zdanie. Nasz szkoleniowiec tłumaczył, że z klucza przydziału miejsc wynikało, że w wiosce mieli mieszkać wszyscy zawodnicy plus osiem osób ze sztabów, ale łącznie ze: skoków, biegów i kombinacji.

    To oznaczałoby, że bylibyśmy porozrzucani. W wiosce są pokoje dwuosobowe, a mamy trzech skoczków. Nie dało się zrobić jedynki, a to oznaczałoby, że jeden z naszych skoczków byłby w pokoju z kimś z biegów, a wiadomo, że oni mają inny rytm treningowy. To byłoby dla wszystkich uciążliwe
    tłumaczył Maciusiak.

    - Dlatego zdecydowaliśmy, że wynajmiemy hotel. Mamy tutaj trochę znajomości, więc zostawili nam najlepsze pokoje. Mamy zatem rodzinną atmosferę, a co najważniejsze, mieszkamy wszyscy razem. Wyjątkiem są fizjoterapeuta i lekarz, którzy są do dyspozycji innych kadrowiczów. Oni mieszkają w wiosce - dodał.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Jordan Stolz, typowany na gwiazdę igrzysk, obawia się Polaka. Damian Żurek (z prawej) celuje w medal
    Polacy

    Ma być jedną z największych gwiazd zimowych igrzysk, ale boi się... Polaka

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Zawodnik na belce startowej skoczni narciarskiej przygotowuje się do skoku, wokół niego widoczni sędziowie, trenerzy oraz obsługa zawodów, w tle logo Milano Cortina 2026, scena oświetlona nocą.
    Kacper TomasiakJAVIER SORIANOAFP
    Zawodnik w niebieskim kombinezonie narciarskim w pozycji do skoku narciarskiego znajduje się na belce startowej, otoczony przez innych uczestników oraz trenerów na skoczni oświetlonej sztucznym światłem.
    Kamil StochANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakJAVIER SORIANOAFP
    InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczuPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja