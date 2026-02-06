Zaskakująca decyzja polskich skoczków. Trener Maciusiak wszystko wyjaśnił
Kadra polskich skoczków ostatecznie nie zamieszkała na czas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego) w wiosce olimpijskiej w Predazzo, jaka powstała na terenach wojskowych. Biało-Czerwoni dzięki dobrym układom, jakie mają od lat w tym włoskim mieście, postanowili wybrać hotel, choć w wiosce olimpijskiej korzystają z części posiłków. Maciej Maciusiak, trener reprezentacji, zdradził kulisy decyzji.
Pierwotny plan zakładał, że przedstawiciele trzech naszych sportów: skoków narciarskich, biegów narciarskich i kombinacji norweskiej, zamieszkają w wiosce olimpijskiej w Predazzo, która została przygotowana na terenach wojskowych. Tam często nasza kadra, kiedy startowała w tym mieście, miała treningi w hali.
Kiedy przyjeżdżałem na igrzyska, to spotkałem wolontariusza z Kanady, który jest doskonale rozeznany w temacie igrzysk. On akurat pracuje przy biegach narciarskich. Kiedyś był dwuboistą klasycznym.
Kadra skoczków zmieniła zdanie. Hotel zamiast wioski
W drodze do Moeny, gdzie mam swoją bazę oddaloną od Predazzo o kilka kilometrów, opowiadał mi, że powstała tam wioska olimpijska, ale w większości stoi ona pusta, bo wiele ekip wybrało okoliczne hotele.
Jak się okazuje, wśród tych reprezentacji jest także kadra skoczków, choć pierwotnie miała ona zamieszkać w wiosce.
Nie mieszkamy w wiosce, a w hotelu blisko niej. Tak sobie zorganizowaliśmy, że śniadanie i obiad mamy w naszym obiekcie, ale do wioski chodzimy na kolację. Plan dotyczący naszego pobytu się zmienił, bo początkowo rzeczywiście mieliśmy mieszkać w wiosce olimpijskiej
Nie dla wszystkich było miejsce. Trener tłumaczy decyzję
Jak się okazuje, przepisy sprawiły, że kadra skoczków zmieniła zdanie. Nasz szkoleniowiec tłumaczył, że z klucza przydziału miejsc wynikało, że w wiosce mieli mieszkać wszyscy zawodnicy plus osiem osób ze sztabów, ale łącznie ze: skoków, biegów i kombinacji.
To oznaczałoby, że bylibyśmy porozrzucani. W wiosce są pokoje dwuosobowe, a mamy trzech skoczków. Nie dało się zrobić jedynki, a to oznaczałoby, że jeden z naszych skoczków byłby w pokoju z kimś z biegów, a wiadomo, że oni mają inny rytm treningowy. To byłoby dla wszystkich uciążliwe
- Dlatego zdecydowaliśmy, że wynajmiemy hotel. Mamy tutaj trochę znajomości, więc zostawili nam najlepsze pokoje. Mamy zatem rodzinną atmosferę, a co najważniejsze, mieszkamy wszyscy razem. Wyjątkiem są fizjoterapeuta i lekarz, którzy są do dyspozycji innych kadrowiczów. Oni mieszkają w wiosce - dodał.
Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport