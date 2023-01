Teraz uwaga skupiła się na nowych kombinezonach Polaków . "Te niebieskie garnitury wydają się trochę rozciągliwe" - podzielił się wrażeniami w sieci Viktor Polasek . "Kombinezon Żyły jest ekstremalny. Wygląda na to, że dzięki temu Polak ma większą powierzchnię nośną niż większość konkurentów. Ale mówienie, że ten kombinezon jest nieregulaminowy, byłoby błędem. W końcu przechodzi kontrole. Wygląda jednak na to, że gdy Żyła rozkłada nogi, to strój się rozciąga. Kiedy je składa, materiał idzie w górę" - oceniał Andreas Stjernen cytowany przez "Dagbladet".

Na Turnieju Czterech Skoczni sypią się dyskwalifikacje, ale "Biało-Czerwonych" one nie dotyczą. O ocenę sprawy pokusił się Thomas Thurnbichler . "Zauważyłem to, że zespoły teraz bardziej ryzykują, więc może być to przyczyna dyskwalifikacji. Oczywiście my też jesteśmy na granicy, ale jest to część strategii. Jeśli przekroczysz tę granicę, to wtedy otrzymasz dyskwalifikację. Podejmujemy to ryzyko" - wyjaśniał trener kadry.