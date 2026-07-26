Za kilka dni oficjalnie rozpocznie się sezon letni w skokach narciarskich, a o pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Letnich Grand Prix panowie i panie powalczą na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Już kilka dni temu ogłoszono, że podczas zawodów w Polsce zobaczymy łącznie 12 "Biało-Czerwonych" - Maciej Maciusiak postawił na Klemensa Joniaka, Kamila Waszka, Macieja Kota, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Łukasza Łukaszczyka, Aleksandra Zniszczoła, Kacpra Tomasiaka i Piotra Żyłę; Marcin Bachleda natomiast na zawody powołał Kamilę Karpiel i Annę Twardosz.

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Problemy zdrowotne Poli Bełtowskiej. 19-latka ominie skoki w Wiśle

Na liście zabrakło nazwiska Poli Bełtowskiej, jednak szybko stało się jasne, dlaczego 19-latka nie wystąpi przed własną publicznością. Jak dowiedziała się redakcja Skijumping.pl, nasza reprezentantka zmuszona jest do dłuższej pauzy ze względu na problemy ze zdrowiem.

"Mam jeszcze chwilę wolnego, nie mogę skakać. W skrócie, mam lekko przeciążone kolano i ćwiczę delikatniej, ale zachowuję spokój. Po pierwszym skoku w sezonie letnim zaczęło mnie boleć kolano. Od tego czasu pobolewa cały czas. Nie udało mi się za dużo poskakać tego lata, może na dwóch obozach i to by było na tyle. (...) Miewałam problemy z jednym i drugim kolanem w przeszłości, ale teraz dłużej boli to prawe. Zimą trochę dawało to o sobie znać, ale nie tak bardzo, żeby coś z tym robić" - wyjawiła zawodniczka.

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Cztery weekendy Letnich Grand Prix

W najbliższych tygodniach czekają nas cztery weekendy skoków narciarskich na najwyższym poziomie. Rywalizacja rozpocznie się w Wiśle (1-2 sierpnia), następnie zawodniczki przeniosą się do Courchevel (8-9 sierpnia) i Rasnova (19-20 września). Sezon letni zakończy się zawodami w Klingenthal (24-25 października). Dokładnie taki sam "rozkład jazdy" mają panowie.

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Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Pola Bełtowska Action Press/Shutterstock East News

Skoki narciarskie. Pola Bełtowska w akcji FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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