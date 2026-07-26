Zaraz start sezonu, a tu takie wieści z polskiej kadry. Nagła rezygnacja

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Już w pierwszy weekend sierpnia oficjalnie rozpocznie się sezon letni w skokach narciarskich. W pierwszej kolejności zawodnicy i zawodniczki o punkty do klasyfikacji generalnej LGP walczyć będą na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Jak się jednak okazuje, polska kadra przed własną publicznością wystąpi w osłabieniu. Na starcie zabraknie bowiem jednej z podopiecznych Marcina Bachledy.

Pola Bełtowska
Pola BełtowskaAFP

Za kilka dni oficjalnie rozpocznie się sezon letni w skokach narciarskich, a o pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Letnich Grand Prix panowie i panie powalczą na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Już kilka dni temu ogłoszono, że podczas zawodów w Polsce zobaczymy łącznie 12 "Biało-Czerwonych" - Maciej Maciusiak postawił na Klemensa Joniaka, Kamila Waszka, Macieja Kota, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Łukasza Łukaszczyka, Aleksandra Zniszczoła, Kacpra Tomasiaka i Piotra Żyłę; Marcin Bachleda natomiast na zawody powołał Kamilę Karpiel i Annę Twardosz.

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Problemy zdrowotne Poli Bełtowskiej. 19-latka ominie skoki w Wiśle

Na liście zabrakło nazwiska Poli Bełtowskiej, jednak szybko stało się jasne, dlaczego 19-latka nie wystąpi przed własną publicznością. Jak dowiedziała się redakcja Skijumping.pl, nasza reprezentantka zmuszona jest do dłuższej pauzy ze względu na problemy ze zdrowiem. 

"Mam jeszcze chwilę wolnego, nie mogę skakać. W skrócie, mam lekko przeciążone kolano i ćwiczę delikatniej, ale zachowuję spokój. Po pierwszym skoku w sezonie letnim zaczęło mnie boleć kolano. Od tego czasu pobolewa cały czas. Nie udało mi się za dużo poskakać tego lata, może na dwóch obozach i to by było na tyle. (...) Miewałam problemy z jednym i drugim kolanem w przeszłości, ale teraz dłużej boli to prawe. Zimą trochę dawało to o sobie znać, ale nie tak bardzo, żeby coś z tym robić" - wyjawiła zawodniczka.

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Cztery weekendy Letnich Grand Prix

W najbliższych tygodniach czekają nas cztery weekendy skoków narciarskich na najwyższym poziomie. Rywalizacja rozpocznie się w Wiśle (1-2 sierpnia), następnie zawodniczki przeniosą się do Courchevel (8-9 sierpnia) i Rasnova (19-20 września). Sezon letni zakończy się zawodami w Klingenthal (24-25 października). Dokładnie taki sam "rozkład jazdy" mają panowie.

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Skoczkini narciarska w białym kombinezonie i kasku z goglami, trzymająca narty na ramieniu oraz machająca ręką w kierunku aparatu, wokół niej rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun.
Pola BełtowskaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
Zawodniczka w stroju narciarskim i kasku przygotowuje się do skoku narciarskiego, za nią inne uczestniczki zawodów. Widoczne numery startowe i narty, na tle rozmytego krajobrazu.
Pola BełtowskaAction Press/ShutterstockEast News
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i złotym kasku wykonuje skok na dużej skoczni narciarskiej podczas zawodów olimpijskich, w tle silne oświetlenie stadionowe oraz ciemne niebo.
Skoki narciarskie. Pola Bełtowska w akcjiFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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