Zaraz rusza Puchar Świata, a tu takie wieści. Kolejne zmiany w skokach

Już pod koniec listopada w norweskim Lillehammer najlepsi zawodnicy świata zasiądą na belce, by rozpocząć rywalizację w ramach 47. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn.

Zanim jednak ruszą emocje związane z pierwszym konkursem, Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) ogłosiła istotne zmiany dotyczące kwestii finansowych. Po latach oczekiwań zawodnicy mogą liczyć na wyższe premie pieniężne - i to zarówno w konkursach indywidualnych, jak i drużynowych oraz kwalifikacjach.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

FIS wprowadza zmiany przed startem Pucharu Świata. Skoczkowie będą zadowoleni

Najważniejszą nowością jest fakt, że po raz pierwszy w historii nagrody finansowe będą przeliczane w euro, a nie - jak dotąd - we frankach szwajcarskich. Decyzja ta ma ułatwić rozliczenia i zwiększyć przejrzystość systemu wynagrodzeń.

Jednocześnie FIS wprowadził znaczące podwyżki, dzięki czemu łączna pula nagród dla najlepszej trzydziestki zawodników każdego konkursu indywidualnego wyniesie 100 250 euro. To wyraźny sygnał, że federacja chce docenić rosnący profesjonalizm oraz atrakcyjność medialną skoków narciarskich.

Według nowego cennika triumfator konkursu otrzyma 15 tysięcy euro - w przeliczeniu około 64 tysiące złotych. Drugie miejsce to 11,5 tysiąca euro, a trzecie - 9 tysięcy euro. Tuż za podium również nie zabraknie solidnych kwot: czwarty zawodnik zainkasuje 7 tysięcy euro, piąty 6 tysięcy euro, a szósty 5 tysięcy euro.

Nawet skoczkowie z końca stawki nie odejdą z pustymi rękami - za 28., 29. i 30. miejsce przewidziano odpowiednio 700, 600 i 500 euro. W praktyce oznacza to, że już sam awans do drugiej serii stanie się finansowo opłacalny.

Podwyżki objęły także rywalizację drużynową. Zespół, który wygra konkurs, otrzyma 34 tysiące euro do podziału między swoich członków i sztab. Nagrody trafią do ośmiu najlepszych ekip.

Dodatkowo wprowadzono wyższe premie za kwalifikacje - ich zwycięzca wzbogaci się o 3175 euro, a w przypadku eliminacji do konkursów lotów narciarskich będzie to aż 5291 euro.

Nowy system wynagrodzeń to krok w stronę większej stabilizacji finansowej zawodników, zwłaszcza tych spoza ścisłej czołówki. Dla wielu z nich regularne punktowanie może stać się realnym źródłem utrzymania, a nie tylko sportowym celem. Zmiany ogłoszone przez FIS są więc nie tylko gestem w stronę skoczków, ale także potwierdzeniem rosnącego prestiżu całego cyklu Pucharu Świata.

Polscy skoczkowie Jure MAKOVEC AFP

Polscy skoczkowie Darko Bandic/Associated Press/East News East News

Aandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach (po lewej) i Michel Vion, sekretarz generalny FIS Terje Bendiksby/NTB AFP