Temat składu reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Trondheim do teraz budzi sporo emocji. Zwłaszcza przez wzgląd na fakt, że w kadrze nie znalazło się miejsce dla Kamila Stocha. Do Norwegii polecieli za to Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Ten ostatni miał w zasadzie pewny bilet do samolotu, wszak - jak podkreślał Thomas Thurnbichler - ma do obrony tytuł mistrza świata ze skoczni normalnej. Reklama

Piotrek [Żyła - przyp. red.] jest obrońcą tytułu na normalnej skoczni i w związku z tym ma już zapewnione stałe miejsce w konkursie na niej ~ - mówił szkoleniowiec w rozmowie z Interią Sport.

Tymczasem polscy skoczkowie już rozpoczęli zmagania na MŚ. Zanim jednak zameldowali się na skoczni, zrobiło się wokół nich niezłe zamieszanie . Niewiele brakło, a cała ekipa biało-czerwonych spóźniłaby się na trening. Wszystko przez zmianę organizacji ruchu w okolicach Granasen. "Jestem szczęśliwy, że w ogóle udało mi się dotrzeć na skocznię, bo mieliśmy przygody" - mówił po wszystkim Żyła.

Okazało się, że 2,5 km przed obiektem bus z zawodnikami napotkał pierwsze problemy. Droga, na którą pokierowała ich nawigacja, była zamknięta. Cofnęli się więc do miasta, gdzie utknęli w korkach. "Ruszyliśmy inną drogą i znowu zatrzymali nas na dwa kilometry przed skocznią. Powiedzieli nam, że stąd jeżdżą busy, tylko żaden nie przyjechał. Już w chciałem iść na piechotę te blisko dwa kilometry, ale na horyzoncie pojawił się bus. Tylko że się nie zatrzymał. Stanął dopiero po interwencji policjanta" - zrelacjonował "Wewiór".

To nie koniec. Sam Żyła stanął przed jeszcze jednym kłopotem. Okazało się, że zapomniał wziąć ze sobą akredytacji upoważniającej do wstępu na skocznię. Wybrnął - jak na mistrza świata przystało - po mistrzowsku. Pokazał ochronie listę startową i swój dowód a aplikacji mObywatel. "I dopiero mnie puścili" - przekazał. Głośno jest o nim jeszcze z jednego powodu. Reklama

Norwegowie obawiają się Piotra Żyły. Wymieniany w gronie faworytów na MŚ

Bieżący sezon nie jest najlepszy w wykonaniu Piotra Żyły. Zajmuje odległe 39. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, lecz mimo to uznawany jest za zawodnika, który może raz jeszcze sięgnąć po tytuł mistrza świata na skoczni normalnej. W tegorocznym oficjalnym treningu "błysnął" skokiem na 97 m . W drugiej serii oddał krótszą o 2 metry próbę, przez co ostatecznie uplasował się dopiero na 33. pozycji.

Zdaniem Norwegów "Wewiór" i tak może powalczyć o wysokie lokaty. Adresseavisen nazywa Żyłę "polskim weteranem", który "poluje na kolejne zwycięstwo" w Norwegii. Natomiast dziennikarze Aftenposten i VG właśnie w Piotrze upatrują zagrożenia dla Halvora Egnera Graneruda i spółki. Przypominają, że przed dwoma laty Żyła udowodnił w Planicy, że wiek nie gra roli, a doświadczenie może być kluczowe.

Teraz chce zafundować powtórkę w Trondheim ~ - piszą.

"Żyła imponuje podczas treningu" - opisuje z kolei NRK, nawiązując do skoku Piotra na 97 m. Przy tej okazji wspomniano zmagania z 2023 roku, kiedy to "Wewiór" udowodnił, że jest w stanie wyjść z opresji. I to w niesamowitym stylu. Jego skok z obiektu w Planicy z 2023 roku przeszedł do historii. Po pierwszej serii nasz skoczek był dopiero 13. i tracił 5,9 pkt do prowadzącego Stefana Krafta. W drugiej serii konkursu osiągnął odległość 105 metrów, pobił rekord skoczni i sięgnął po złoto. Reklama

Na sobotę 1 marca zaplanowano w Trondheim kwalifikacje mężczyzn (godzina 20.30). W niedzielę o 17.00 rozpocznie się konkurs indywidualny. Później na skoczków czeka jednodniowa przerwa, a do rywalizacji wrócą we wtorek 4 marca. Zawody potrwają do 8 marca. Pełny sobotni terminarz dostępny jest tutaj .

Reklama Uśmiechnięty Kamil Stoch: Weekend wlał wiele nadziei. WIDEO / InteriaSport.pl / INTERIA.TV

Piotr Żyła / Mieszko Piętka / AKPA