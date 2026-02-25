Zapytali Tomasiaka o najlepszego skoczka w historii. Nie zastanawiał się nawet chwili

Kacper Tomasiak na igrzyska olimpijskie w Predazzo leciał jako wschodząca nadzieja polskich skoków. Trudno było upatrywać w nim mocnego kandydata do medali, biorąc pod uwagę, że nastolatek nie ma jeszcze w swoim sportowym CV, choćby jednego miejsca na podium zawodów Pucharu Świata.

Tymczasem we Włoszech Tomasiak absolutnie zszokował świat, zdobywając medale w obu konkursach indywidualnych. Dodatkowo wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w rywalizacji duetów. Do Polski wrócił jako bohater narodowy i główna postać całych igrzysk.

Tomasiak nie miał złudzeń. Postawił na Stocha

To przekłada się oczywiście na ogromne zainteresowanie, zarówno kibiców, jak i mediów. Kilka miesięcy temu, gdy w życiu Tomasiaka było nieco spokojniej Polski Związek Narciarski postanowił wypytać nastolatka o to, kto jego zdaniem jest/był najlepszym skoczkiem w historii.

Krótkie nagranie w tym temacie pojawiło się na kanale YouTube PZN-u. Przepytujący Piotr Majchrzak wymienił: Thomasa Morgensterna, Simona Ammana, Ryoyu Kobayashiego, Martina Schmitta, Petera Prevca, Kamila Stocha, Svena Hannawalda, Halvora Egnera Graneruda oraz Stefana Krafta.

Ostatecznie zdaniem Tomasiaka nikt nie wygrywa ze Stochem, który z igrzysk wrócił bez medalu, ale w swojej kolekcji ma już trzy olimpijskie złota. Sam mistrz o Tomasiaku mówił pięknymi słowami. - Kacper pisze piękną historię, bynajmniej nie wchodzi w czyjeś buty, zakłada swoje, nowiutkie, świeże - mówił w Eurosporcie.

- Ma przed sobą, daj mu Panie Boże, mnóstwo lat kariery. Mam nadzieję, że takie wyniki jak moje czy Adama będzie pożerał i będzie dużo lepszy niż my razem wzięci - dodawał po olimpijskim konkursie na dużej skoczni. Biorąc pod uwagę, co osiągnęli Stoch i Małysz, jeśli Tomasiak, choćby zbliży się do ich wyników, sam będzie rozpatrywany w kontekście najlepszych w historii.

Kacper Tomasiak pobił w poniedziałek rekord normalnej skoczni w Predazzo. Dziś swoją chwilę chwały miała Eirin Maria Kvandal Javier SORIANO / screen Eurosport AFP

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak - trzykrotny medalista olimpijski Iwanczuk/Sport/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

