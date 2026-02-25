Zapytali Tomasiaka o najlepszego skoczka w historii. Nie zastanawiał się nawet chwili

Rafał Sierhej

Kacper Tomasiak w ostatnich dniach przeżywa coś w rodzaju "Tomasiakomanii". Nasz trzykrotny medalista olimpijski musi się bowiem mierzyć z zainteresowaniem, którego wcześniej pewnie nie potrafił sobie nawet wyobrazić. Jeszcze przed igrzyskami na kanale Polskiego Związku Narciarskiego na YouTube pojawił się krótki film, w którym Tomasiak wybiera najlepszego skoczka w historii.

Sportowiec w zimowej kurtce z orzełkiem Polski na piersi trzyma medal oraz pluszową maskotkę, uśmiecha się i nosi czerwoną czapkę.
Kacper TomasiakIwańczukEast News

Kacper Tomasiak na igrzyska olimpijskie w Predazzo leciał jako wschodząca nadzieja polskich skoków. Trudno było upatrywać w nim mocnego kandydata do medali, biorąc pod uwagę, że nastolatek nie ma jeszcze w swoim sportowym CV, choćby jednego miejsca na podium zawodów Pucharu Świata.

Mistrzyni olimpijska podzieliła los Tomasiaka. Przepisy są bezlitosne

Tymczasem we Włoszech Tomasiak absolutnie zszokował świat, zdobywając medale w obu konkursach indywidualnych. Dodatkowo wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w rywalizacji duetów. Do Polski wrócił jako bohater narodowy i główna postać całych igrzysk.

Tomasiak nie miał złudzeń. Postawił na Stocha

To przekłada się oczywiście na ogromne zainteresowanie, zarówno kibiców, jak i mediów. Kilka miesięcy temu, gdy w życiu Tomasiaka było nieco spokojniej Polski Związek Narciarski postanowił wypytać nastolatka o to, kto jego zdaniem jest/był najlepszym skoczkiem w historii.

Krótkie nagranie w tym temacie pojawiło się na kanale YouTube PZN-u. Przepytujący Piotr Majchrzak wymienił: Thomasa Morgensterna, Simona Ammana, Ryoyu Kobayashiego, Martina Schmitta, Petera Prevca, Kamila Stocha, Svena Hannawalda, Halvora Egnera Graneruda oraz Stefana Krafta.

W Ukrainie głośno o żonie Kamila Stocha. To nie żart, tak nazywają Polkę

Ostatecznie zdaniem Tomasiaka nikt nie wygrywa ze Stochem, który z igrzysk wrócił bez medalu, ale w swojej kolekcji ma już trzy olimpijskie złota. Sam mistrz o Tomasiaku mówił pięknymi słowami. - Kacper pisze piękną historię, bynajmniej nie wchodzi w czyjeś buty, zakłada swoje, nowiutkie, świeże - mówił w Eurosporcie.

- Ma przed sobą, daj mu Panie Boże, mnóstwo lat kariery. Mam nadzieję, że takie wyniki jak moje czy Adama będzie pożerał i będzie dużo lepszy niż my razem wzięci - dodawał po olimpijskim konkursie na dużej skoczni. Biorąc pod uwagę, co osiągnęli Stoch i Małysz, jeśli Tomasiak, choćby zbliży się do ich wyników, sam będzie rozpatrywany w kontekście najlepszych w historii.

Skoczek narciarski w kombinezonie z olimpijskimi symbolami i złotym kaskiem, w tle powiększone ujęcie lądowania na skoczni narciarskiej.
Kacper Tomasiak pobił w poniedziałek rekord normalnej skoczni w Predazzo. Dziś swoją chwilę chwały miała Eirin Maria KvandalJavier SORIANO / screen EurosportAFP
Sportowiec w białym kombinezonie i czerwonej czapce, z medalem na szyi oraz nartami w ręce, uśmiecha się i macha do publiczności podczas zawodów narciarskich. Na kurtce widoczne godło Polski.
Kacper TomasiakIwańczukEast News
Skoczek narciarski w kasku i goglach z polską flagą na kasku, patrzący w bok, w tle widoczny fragment nart oraz logotypy igrzysk olimpijskich.
Kacper Tomasiak - trzykrotny medalista olimpijskiIwanczuk/Sport/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTERReporter
