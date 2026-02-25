Zapytali Tomasiaka o najlepszego skoczka w historii. Nie zastanawiał się nawet chwili
Kacper Tomasiak w ostatnich dniach przeżywa coś w rodzaju "Tomasiakomanii". Nasz trzykrotny medalista olimpijski musi się bowiem mierzyć z zainteresowaniem, którego wcześniej pewnie nie potrafił sobie nawet wyobrazić. Jeszcze przed igrzyskami na kanale Polskiego Związku Narciarskiego na YouTube pojawił się krótki film, w którym Tomasiak wybiera najlepszego skoczka w historii.
Kacper Tomasiak na igrzyska olimpijskie w Predazzo leciał jako wschodząca nadzieja polskich skoków. Trudno było upatrywać w nim mocnego kandydata do medali, biorąc pod uwagę, że nastolatek nie ma jeszcze w swoim sportowym CV, choćby jednego miejsca na podium zawodów Pucharu Świata.
Tymczasem we Włoszech Tomasiak absolutnie zszokował świat, zdobywając medale w obu konkursach indywidualnych. Dodatkowo wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w rywalizacji duetów. Do Polski wrócił jako bohater narodowy i główna postać całych igrzysk.
Tomasiak nie miał złudzeń. Postawił na Stocha
To przekłada się oczywiście na ogromne zainteresowanie, zarówno kibiców, jak i mediów. Kilka miesięcy temu, gdy w życiu Tomasiaka było nieco spokojniej Polski Związek Narciarski postanowił wypytać nastolatka o to, kto jego zdaniem jest/był najlepszym skoczkiem w historii.
Krótkie nagranie w tym temacie pojawiło się na kanale YouTube PZN-u. Przepytujący Piotr Majchrzak wymienił: Thomasa Morgensterna, Simona Ammana, Ryoyu Kobayashiego, Martina Schmitta, Petera Prevca, Kamila Stocha, Svena Hannawalda, Halvora Egnera Graneruda oraz Stefana Krafta.
Ostatecznie zdaniem Tomasiaka nikt nie wygrywa ze Stochem, który z igrzysk wrócił bez medalu, ale w swojej kolekcji ma już trzy olimpijskie złota. Sam mistrz o Tomasiaku mówił pięknymi słowami. - Kacper pisze piękną historię, bynajmniej nie wchodzi w czyjeś buty, zakłada swoje, nowiutkie, świeże - mówił w Eurosporcie.
- Ma przed sobą, daj mu Panie Boże, mnóstwo lat kariery. Mam nadzieję, że takie wyniki jak moje czy Adama będzie pożerał i będzie dużo lepszy niż my razem wzięci - dodawał po olimpijskim konkursie na dużej skoczni. Biorąc pod uwagę, co osiągnęli Stoch i Małysz, jeśli Tomasiak, choćby zbliży się do ich wyników, sam będzie rozpatrywany w kontekście najlepszych w historii.