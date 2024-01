PŚ w skokach w... Rio? Kraft entuzjastą pomysłu, wtóruje mu Hayboeck

Chciałbym tam skoczyć, z pewnością byłoby to coś wyjątkowego, pewien show. Nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać i jakie będą tam warunki wietrzne

Obecny Puchar Świata jest dobry taki, jaki jest, ale zawsze można go uatrakcyjnić. Jeśli uda się przenieść widowisko do regionów, w których ludzie nie mają pojęcia o skokach narciarskich, z pewnością będzie to możliwe

Sandro Pertile co ciekawe wspominał też o możliwości organizowania konkursów w specjalnie do tego wybudowanej hali w... Dubaju, jeśli oczywiście znaleźliby się sponsorzy chętni wesprzeć całe przedsięwzięcie nietypowej ekspansji skoków. Trudno orzec, na ile dyrekcja Pucharu Świata faktycznie zaangażuje się w tak odważne plany, co odbędzie się faktycznie na hali, co na otwartej przestrzeni, gdzie będzie sztucznie usypany śnieg, a gdzie igielit... i tak dalej.