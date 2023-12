Zapadły ważne decyzje w sprawie Kamila Stocha. To oni pomogą skoczkowi

W pierwszych czterech konkursach Pucharu Świata Stoch wypadł gorzej, niż przewidywali nawet pesymiści. Na obiektach w Ruce i Lillehammer zaledwie raz awansował do drugiej serii , a i wtedy nie pokazał niczego szczególnego, przez co w jego łącznym dorobku są skromne trzy punkty. Dalsze pucharowe skakanie w przypadku Stocha nie miałoby więc żadnego sensu , a skoro tak, skoczek wspólnie z trenerem Thomasem Thurnbichlerem wycofał się z rywalizacji zaplanowanej na najbliższy weekend.

W Polsce skocznie w Zakopanem, Szczyrku i Wiśle nie są jeszcze niestety, mimo zimowych warunków, przygotowane do skakania, w związku z czym Stoch został zmuszony do wyjazdu do innego kraju. Wybór padł na Niemcy i kompleks obiektów w Eisenerz, gdzie na co dzień nie ma okazji do startów, gdyż nie odbywają się tam konkursy Pucharu Świata. Eisenerz może się jednak okazać dobrym wyborem - jest tam skocznia normalna, a w razie czego o powrót do formy będzie można postarać się nawet na jeszcze mniejszych skoczniach.