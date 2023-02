Nie tak organizatorzy Pucharu Świata w rumuńskim Rasnovie wyobrażali sobie zawody. Okazało się, że wielu czołowych skoczków zrezygnowało z udziału . Wolą przygotowywać się w swoich krajach do zbliżających się mistrzostw świata w Planicy (22 lutego - 4 marca). Takim śladem poszedł zresztą Thomas Thurnbichler , który zdecydował, że nasi najlepsi zawodnicy zostaną w Polsce.

"Teraz wykorzystamy czas do mistrzostw świata na przygotowanie drużyny, aby naładować akumulatory i oddać solidne treningowe skoki w celu ustabilizowania techniki . I potem wyruszymy do Planicy" - wyjaśniał swój ruch cytowany przez portal skijumping.pl.

Polscy skoczkowie przedwcześnie zakończyli zgrupowanie przed MŚ w Planicy. "Nie było potrzeb cisnąć więcej"

Okazuje się, że naszym skoczkom szło tak dobrze, że sztab zrezygnował z dalszych zajęć przed MŚ . "Dobrze skakali. Nie było potrzeby cisnąć więcej. Czas na odpoczynek. Wyjazd do Planicy będzie w poniedziałek albo we wtorek" - przekazał serwisowi TVP Sport sekretarz generalny w Polskim Związku Narciarskim, Jan Winkiel .

"Wszystko jest w normie. Zgrupowanie przebiegło pozytywnie. Trwa proces przygotowań do dużej imprezy. Teraz czas na ciszę, spokój, relaks i odpoczynek. Będą indywidualne treningi poszczególnych zawodników, bo to standardowa procedura. Nie można wypaść z rytmu. Jest chwila na wyczyszczenie głowy przed kluczową imprezą. Więcej oficjalnych obozów i treningów do samego wyjazdu nie będzie. Poza tym wszyscy są zdrowi. Nikt na nic nie narzeka. Sytuacja jest w normie" - uspokoił Widomski.