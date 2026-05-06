Zapadła ważna decyzja FIS. Chodzi o polski konkurs. Pierwszy raz w historii

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa nie ma przerwy nawet, gdy nie są rozgrywane zawody o stawkę. Co prawda nieco ponad miesiąc temu oficjalnie zakończył się sezon 2025/26, ale już działacze koncentrują się na kolejnej kampanii. Niedawno poznaliśmy choćby wstępny kalendarz. Zgodnie z oczekiwaniami czołówka zawita do Wisły oraz Zakopanego. Teraz doszło do istotnej aktualizacji.

Jest ona ciekawa zwłaszcza dla Polaków. FIS testuje nowy format, który zakłada, że w niektórych konkursach czołowa pięćdziesiątka sobotnich zmagań wystąpi od razu w niedzielnym współzawodnictwie. Taka sytuacja podczas Pucharu Świata będzie miała miejsce pięciokrotnie. A wszystko rozpocznie się 5 grudnia w Wiśle. Następnie na liście znajdują się: Titisee-Neustadt, Engelberg, Willingen oraz Oslo.

Wyjątkowy konkurs w Wiśle. Ci sami skoczkowie wystąpią w sobotę oraz niedzielę

"Łącznie zaplanowano 35 konkursów - 27 indywidualnych, 4 drużynowe (Titisee-Neustadt, Zakopane, Lahti, Planica) i 4 drużyn mieszanych (Lillehammer, Sapporo, Willingen, Lake Placid). Cykl rozpocznie się 20 listopada w Lillehammer, a zakończy 21 marca w Planicy" - opisuje szczegóły nadchodzącego sezonu "skijumping.pl". Zdecydowanie mniej zawodów zaplanowano w Letnim Grand Prix. Na skoczków czekają zaledwie cztery przystanki (2x Wisła, 2x Courchevel, 2x Rasnov, 2x Klingenthal).

Tak mała liczba nie podoba się sporej grupie kibiców w mediach społecznościowych. "Terminarze wymagają jeszcze zatwierdzenia na Kongresie FIS w Belgradzie, ale nie powinny w nich zajść większe zmiany" - zaznaczył na koniec portal "skijumping.pl".

Polskie konkursy w Letnim Grand Prix 2026:

01.08.2026 - Wisła HS134 - indywidualny

02.08.2026 - Wisła HS134 - indywidualny

Polskie konkursy w Pucharze Świata 2026/27

05.12.2026 - Wisła HS134 - indywidualny

06.12.2026 - Wisła HS134 - TOP 50 z poprzedniego konkursu

16.01.2027 - Zakopane HS140 - drużynowy

17.01.2027 - Zakopane HS140 - indywidualny

