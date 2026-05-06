Zapadła ważna decyzja FIS. Chodzi o polski konkurs. Pierwszy raz w historii
Tematem numer jeden w polskich skokach jest obecnie dołączenie Stefana Horngachera do sztabu reprezentacji. Ale w międzynarodowej federacji także dzieje się mnóstwo ważnych rzeczy. Choćby dzisiaj zapadła kluczowa decyzja dotycząca przyszłej edycji Pucharu Świata. Stało się zarazem jasne, że za kilka miesięcy wydarzy się przełomowy moment w naszym kraju. Wisła znalazła się na krótkiej liście. Poza nią wyjątkowe zawody zawitają tylko do czterech innych miast.
Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa nie ma przerwy nawet, gdy nie są rozgrywane zawody o stawkę. Co prawda nieco ponad miesiąc temu oficjalnie zakończył się sezon 2025/26, ale już działacze koncentrują się na kolejnej kampanii. Niedawno poznaliśmy choćby wstępny kalendarz. Zgodnie z oczekiwaniami czołówka zawita do Wisły oraz Zakopanego. Teraz doszło do istotnej aktualizacji.
Jest ona ciekawa zwłaszcza dla Polaków. FIS testuje nowy format, który zakłada, że w niektórych konkursach czołowa pięćdziesiątka sobotnich zmagań wystąpi od razu w niedzielnym współzawodnictwie. Taka sytuacja podczas Pucharu Świata będzie miała miejsce pięciokrotnie. A wszystko rozpocznie się 5 grudnia w Wiśle. Następnie na liście znajdują się: Titisee-Neustadt, Engelberg, Willingen oraz Oslo.
Wyjątkowy konkurs w Wiśle. Ci sami skoczkowie wystąpią w sobotę oraz niedzielę
"Łącznie zaplanowano 35 konkursów - 27 indywidualnych, 4 drużynowe (Titisee-Neustadt, Zakopane, Lahti, Planica) i 4 drużyn mieszanych (Lillehammer, Sapporo, Willingen, Lake Placid). Cykl rozpocznie się 20 listopada w Lillehammer, a zakończy 21 marca w Planicy" - opisuje szczegóły nadchodzącego sezonu "skijumping.pl". Zdecydowanie mniej zawodów zaplanowano w Letnim Grand Prix. Na skoczków czekają zaledwie cztery przystanki (2x Wisła, 2x Courchevel, 2x Rasnov, 2x Klingenthal).
Tak mała liczba nie podoba się sporej grupie kibiców w mediach społecznościowych. "Terminarze wymagają jeszcze zatwierdzenia na Kongresie FIS w Belgradzie, ale nie powinny w nich zajść większe zmiany" - zaznaczył na koniec portal "skijumping.pl".
Polskie konkursy w Letnim Grand Prix 2026:
01.08.2026 - Wisła HS134 - indywidualny
02.08.2026 - Wisła HS134 - indywidualny
Polskie konkursy w Pucharze Świata 2026/27
05.12.2026 - Wisła HS134 - indywidualny
06.12.2026 - Wisła HS134 - TOP 50 z poprzedniego konkursu
16.01.2027 - Zakopane HS140 - drużynowy
17.01.2027 - Zakopane HS140 - indywidualny