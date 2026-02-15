Zapadła ostateczna decyzja ws. Stocha. Nadeszło potwierdzenie z Włoch

- Nikt nie dał mi za darmo tych szóstych igrzysk. Wywalczyłem sobie to miejsce. Boli mnie jednak sposób, w jaki się pokazałem na tych igrzyskach. Liczyłem na zdecydowanie więcej. Nie potrafię odpowiedzieć, czy przegrałem z własną głową i oczekiwaniami. Ta zima jest ogólnie dla mnie trudna, jak chodzi o zmaganie się z różnymi rzeczami. Musiałby się po prostu zdarzyć cud, żebym w Predazzo osiągnął bardzo dobry wynik - mówił cytowany przez Tomasza Kalembę z "Interia Sport" Kamil Stoch po sobotnim konkursie.

Na swoje nieszczęście, wywalczenie 21. pozycji w zawodach na dużym obiekcie, zabrało mu szansę na jeszcze jeden występ przed włoską publicznością. Maciej Maciusiak już wtedy nie miał wątpliwości, że w konkursie duetów zobaczymy raczej Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka, który wywalczył już w Predazzo srebrny i brązowy medal.

Na oficjalne potwierdzenie tych informacji nie musieliśmy czekać przesadnie długo. Komunikat nadszedł w niedzielne popołudnie.

Kamil Stoch zakończył swój udział w igrzyskach. Maciusiak podjął ostateczną decyzję

- Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak wystąpią w konkursie Super Team na igrzyskach olimpijskich - czytamy w specjalnym poście PZN na platformie "X".

Dla polskich skoczków to przede wszystkim okazja do wywalczenia kolejnego medalu dla naszego kraju na igrzyskach - korzystając nie tylko z dobrej dyspocyzji Tomasiaka, ale też słabej formy m.in. Austriaków. Konkurs duetów odbędzie się w poniedziałek. O godzinie 18:00 rozpocznie się seria próba, a godzinę później konkurs.

