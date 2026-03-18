Sezon 2025/26 w skokach narciarskich powoli zmierza do końca. Na najlepszych aktualnie skoczków świata czekają już tylko dwa wyzwania - loty narciarskie na mamutach w Vikersund oraz Planicy. Już teraz wiadomo, że swój debiut na skoczni o takim rozmiarze zanotuje Kacper Tomasiak. Trzykrotny medalista olimpijski w tym sezonie był poza polską kadrą na zawody na Kulm oraz MŚ w lotach w Oberstdorfie.

Po ponad miesięcznej przerwie wraca również Puchar Kontynentalny. Zaplecze Pucharu Świata pauzowało tak długo z przyczyn niezależnych od organizatorów. Cały weekend w amerykańskim Iron Mountain został storpedowany przez porywisty wiatr. Zawody w Lahti zostały już wcześniej odwołane ze względu na problemy finansowe organizatorów.

Na arenę finału Pucharu Kontynentalnego wybrano Zakopane. W czwartek i piątek na Wielkiej Krokwi odbędą się zawody podsumowujące cały sezon zmagań. Na liście startowej nie zabraknie oczywiście Polaków. W środowy poranek PZN ostatecznie odsłonił karty.

Polski Związek Narciarski opublikował nazwiska dziewięciu zawodników, którzy na pewną wystąpią w Pucharze Kontynentalnym. Są to: Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Klemens Joniak, Kamil Waszek, Kacper Juroszek, Tymoteusz Amilkiewicz, Jan Galica, Mateusz Gruszka oraz Adam Niżnik. Pozostałych trzech zawodników PZN powoła po zakończeniu środowych zmagań w ramach Orlen Cup.

Oczy polskich kibiców będą skierowane przede wszystkim na Kubackiego. Dwukrotny mistrz świata przez cały sezon lawirował pomiędzy Pucharem Świata i Pucharem Kontynentalnym. W elicie nie szło mu najlepiej, najwyżej był notowany na 15. pozycji w Sapporo. Kubacki znalazł się również poza kadrą na zimowe igrzyska olimpijskie.

Puchar Kontynentalny był dla skoczka urodzonego w Nowym Targu pewną odskocznią i nadzieją na lepsze rezultaty. Na zapleczu Pucharu Świata Kubacki dwukrotnie był trzeci - w konkursach w Engelbergu oraz Kranju. W najbliższych konkursach Kubacki powalczy o miano najwyżej notowanego Polaka w PK. 36-latek w tym momencie zgromadził 221 punktów i zajmuje 17. lokatę. Najlepszym "biało-czerwonym" jest notowany na 13. lokacie Klemens Joniak, który ma na koncie 260 punktów.

Czwartkowy konkurs Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem zostanie rozegrany o godzinie 18:00. Piątkowe zawody zaplanowano z kolei na godzinę 13:45.

Dawid Kubacki

Dawid Kubacki

Adam Małysz

