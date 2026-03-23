Zapadła decyzja ws. Tomasiaka. Wiadomo, co z Planicą. Ogłosił sam Maciusiak

Trzykrotny medalista olimpijski obecnie trwającej zimowej kampanii nie zapomni do końca życia. Niestety zakończyła się ona dla niego w niezbyt miły sposób. Wczoraj o zdrowie Bielszczanina drżała niemal cała sportowa Polska. Na Vikersundbakken nastolatek groźnie upadł tuż wylądowaniu, uderzając głową o twardy zeskok. Podopieczny Macieja Maciusiaka długo się nie podnosił, co tylko potęgowało niepokój kibiców.

Wszyscy odetchnęli jednak z ulgą w godzinach wieczornych. "Kacper czuje się dobrze. Przeszedł badania w szpitalu, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Zostanie na noc w szpitalu na obserwacji. Kacper dziękuje za wsparcie i mnóstwo miłych słów od kibiców" - ogłosił oficjalny profil Polskiego Związku Narciarskiego w mediach społecznościowych. "Wszystko już w porządku" - napisał dodatkowo sam skoczek do Tomasza Kalemby z naszej redakcji.

Weekend w Planicy bez Kacpra Tomasiaka. Maciej Maciusiak już to potwierdził

Pomimo, że w Vikersund skończyło się na strachu, wciąż nie był pewny występ nastolatka za kilka dni w Planicy. Lista powołanych zawodników nie została jeszcze ujawniona, ale za to ważne informacje przekazał Maciej Maciusiak. "Były plany, żeby został z nami do końca, ale lepiej żeby odpoczął. Jest bardzo zmęczony. Kacper zostanie w domu. Planica w przyszłym roku" - ogłosił szkoleniowiec na łamach PAP.

"Kacper został wypisany ze szpitala. Przeszedł wszystkie badania, włącznie z rezonansem magnetycznym. Nie ma żadnych złamań. Wylądowaliśmy o 17.45 na lotnisku w Krakowie-Balicach. Teraz jest w drodze do domu" - dodał w tej samej rozmowie opiekun "Biało-Czerwonych". Bielszczanina i tak prawdopodobnie zobaczymy jeszcze na skoczni w obecnie trwającym sezonie. 1 kwietnia zaplanowano w Zakopanem drugą edycję "Red Bull Skoki w Punkt".

Tak czy inaczej fani znad Wisły liczą na dobre wyniki pozostałych podopiecznych Macieja Maciusiaka w Słowenii.

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Kacper Tomasiak Rex Features/East News/ Rex Features/East News East News

Kacper Tomasiak RONI REKOMAA/Lehtikuva AFP

