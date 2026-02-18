Zamieszanie wokół Tomasiaka, Włosi naprawdę to napisali. Tak ocenili Polaka

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Kacper Tomasiak robi na igrzyskach prawdziwą furorę, a jego nazwisko jest powtarzane regularnie nie tylko w polskich mediach. 19-letni skoczek jest jednym z absolutnie największych fenomenów i objawień najważniejszej imprezy czterolecia we Włoszech, co nie uszło również uwadze tamtejszych dziennikarzy. Aż trudno uwierzyć w to, co napisali o reprezentancie Polski Włosi po trzecim medalu olimpijskim.

Sportowiec w białej kurtce z biało-czerwonym godłem Polski oraz czerwonej czapce gryzie srebrny medal zawieszony na niebieskiej wstążce, wyrażając radość z osiągnięcia.
Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
Już teraz śmiało można powiedzieć, że życie Kacpra Tomasiaka w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich zmieniło się o 180 stopni. Nieznany do tej pory szerszej publiczności skoczek w swoim pierwszym sezonie jeszcze ani razu nie stanął na podium w zawodach Pucharu Świata, a z najważniejszej imprezy czterolecia wyjeżdża z trzema medalami.

Srebro na skoczni normalnej było sporą niespodzianką. Ale kiedy dołożymy do tego brąz na dużej i kolejny srebrny medal w konkursie duetów, wyłania nam się obraz prawdziwego fenomenu i to na skalę światową. Tak samo 19-latka postrzegają zresztą Włosi.

Kacper Tomasiak z jednym z trzech wywalczonych medali
    Włosi zachwyceni Tomasiakiem. Tak ocenili polskiego skoczka

    To właśnie naszemu talentowi we wtorkowy wieczór osobny artykuł poświęciło znane "La Gazzetta dello Sport". Co włoscy dziennikarze napisali o Kacprze Tomasiaku?

    Do niedawna nikt go nie znał, a teraz jest jednym z najbardziej znanych sportowców w Polsce dzięki swoim wynikom na Igrzyskach Olimpijskich w Milano-Cortina 2026
    czytamy w "La Gazzetta dello Sport"

    Niemiec ogłasza wprost ws. decyzji jury. Na tym skorzystali Wąsek i Tomasiak

    Co więcej, dziennikarze przyznali Tomasiakowi ocenę 8,5 w 10-stopniowej skali za jego fenomenalne wyniki osiągane na igrzyskach olimpijskich. To kolejna wielka nobilitacja dla polskiego skoczka.

    Legendy chwalą Tomasiaka. Przed nim szansa na złoty medal

    Pod wrażeniem występów Tomasiaka w Predazzo byli również m.in. Martin Schmitt, czy Andreas Goldberger.

    - On jest tak znakomity, że trudno wskazać, jakim elementem zachwyca najbardziej. Ale doskonale wykorzystuje swoje długie nogi i ogólnie jest bardzo mocnym skoczkiem - ocenił Polaka legendarny skoczek, cytowany przez portal Sport.pl.

    Jekatierina Kurakowa: Wiedziałam, że albo pojadę idealnie i będę w finale, albo powiem "ciao"Polsat Sport

    Na początku marca Tomasiak powalczy o złoty medal mistrzostw świata juniorów w Lillehammer. Za sprawą sukcesów we Włoszech postrzegany jest jako jeden a murowanych faworytów do tytułu.

    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
    Dwaj sportowcy w białych kurtkach z orłem, w czerwonych czapkach, trzymają srebrne medale oraz maskotki. Jeden z nich trzyma także narty. Obaj uśmiechnięci, w tle jasne światło.
    Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskichGrzegorz MomotPAP
    Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym i kasku w trakcie lotu podczas zawodów, na piersi numer startowy 12, w tle ciemne niebo, widoczne narty i sportowa determinacja zawodnika.
    Kacper TomasiakKENTARO TOMINAGAAFP

