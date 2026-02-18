Zamieszanie wokół Tomasiaka, Włosi naprawdę to napisali. Tak ocenili Polaka
Kacper Tomasiak robi na igrzyskach prawdziwą furorę, a jego nazwisko jest powtarzane regularnie nie tylko w polskich mediach. 19-letni skoczek jest jednym z absolutnie największych fenomenów i objawień najważniejszej imprezy czterolecia we Włoszech, co nie uszło również uwadze tamtejszych dziennikarzy. Aż trudno uwierzyć w to, co napisali o reprezentancie Polski Włosi po trzecim medalu olimpijskim.
Już teraz śmiało można powiedzieć, że życie Kacpra Tomasiaka w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich zmieniło się o 180 stopni. Nieznany do tej pory szerszej publiczności skoczek w swoim pierwszym sezonie jeszcze ani razu nie stanął na podium w zawodach Pucharu Świata, a z najważniejszej imprezy czterolecia wyjeżdża z trzema medalami.
Srebro na skoczni normalnej było sporą niespodzianką. Ale kiedy dołożymy do tego brąz na dużej i kolejny srebrny medal w konkursie duetów, wyłania nam się obraz prawdziwego fenomenu i to na skalę światową. Tak samo 19-latka postrzegają zresztą Włosi.
Włosi zachwyceni Tomasiakiem. Tak ocenili polskiego skoczka
To właśnie naszemu talentowi we wtorkowy wieczór osobny artykuł poświęciło znane "La Gazzetta dello Sport". Co włoscy dziennikarze napisali o Kacprze Tomasiaku?
Do niedawna nikt go nie znał, a teraz jest jednym z najbardziej znanych sportowców w Polsce dzięki swoim wynikom na Igrzyskach Olimpijskich w Milano-Cortina 2026
Co więcej, dziennikarze przyznali Tomasiakowi ocenę 8,5 w 10-stopniowej skali za jego fenomenalne wyniki osiągane na igrzyskach olimpijskich. To kolejna wielka nobilitacja dla polskiego skoczka.
Legendy chwalą Tomasiaka. Przed nim szansa na złoty medal
Pod wrażeniem występów Tomasiaka w Predazzo byli również m.in. Martin Schmitt, czy Andreas Goldberger.
- On jest tak znakomity, że trudno wskazać, jakim elementem zachwyca najbardziej. Ale doskonale wykorzystuje swoje długie nogi i ogólnie jest bardzo mocnym skoczkiem - ocenił Polaka legendarny skoczek, cytowany przez portal Sport.pl.
Na początku marca Tomasiak powalczy o złoty medal mistrzostw świata juniorów w Lillehammer. Za sprawą sukcesów we Włoszech postrzegany jest jako jeden a murowanych faworytów do tytułu.