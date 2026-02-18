Już teraz śmiało można powiedzieć, że życie Kacpra Tomasiaka w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich zmieniło się o 180 stopni. Nieznany do tej pory szerszej publiczności skoczek w swoim pierwszym sezonie jeszcze ani razu nie stanął na podium w zawodach Pucharu Świata, a z najważniejszej imprezy czterolecia wyjeżdża z trzema medalami.

Srebro na skoczni normalnej było sporą niespodzianką. Ale kiedy dołożymy do tego brąz na dużej i kolejny srebrny medal w konkursie duetów, wyłania nam się obraz prawdziwego fenomenu i to na skalę światową. Tak samo 19-latka postrzegają zresztą Włosi.

Włosi zachwyceni Tomasiakiem. Tak ocenili polskiego skoczka

To właśnie naszemu talentowi we wtorkowy wieczór osobny artykuł poświęciło znane "La Gazzetta dello Sport". Co włoscy dziennikarze napisali o Kacprze Tomasiaku?

Do niedawna nikt go nie znał, a teraz jest jednym z najbardziej znanych sportowców w Polsce dzięki swoim wynikom na Igrzyskach Olimpijskich w Milano-Cortina 2026

Co więcej, dziennikarze przyznali Tomasiakowi ocenę 8,5 w 10-stopniowej skali za jego fenomenalne wyniki osiągane na igrzyskach olimpijskich. To kolejna wielka nobilitacja dla polskiego skoczka.

Legendy chwalą Tomasiaka. Przed nim szansa na złoty medal

Pod wrażeniem występów Tomasiaka w Predazzo byli również m.in. Martin Schmitt, czy Andreas Goldberger.

- On jest tak znakomity, że trudno wskazać, jakim elementem zachwyca najbardziej. Ale doskonale wykorzystuje swoje długie nogi i ogólnie jest bardzo mocnym skoczkiem - ocenił Polaka legendarny skoczek, cytowany przez portal Sport.pl.

Na początku marca Tomasiak powalczy o złoty medal mistrzostw świata juniorów w Lillehammer. Za sprawą sukcesów we Włoszech postrzegany jest jako jeden a murowanych faworytów do tytułu.

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskich Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak KENTARO TOMINAGA AFP