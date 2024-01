Rosjanka w centrum uwagi. Oto, co jej zarzucono. Andy Murray komentuje

Do wpisu sportowca odniosła się na konferencji prasowej 16-latka. "Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że obejrzy mecz, a potem go skomentuje. Spróbuję to jakoś wydrukować. Nie wiem, oprawię to w ramkę. Zabiorę to ze sobą wszędzie. Może powieszę go na ścianie, żeby móc to oglądać codziennie (śmiech). Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że skomentuje mój mecz" - wyznała Rosjanka.