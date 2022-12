Zamieszanie wokół Dawida Kubackiego, nieźle mu się oberwało. Ale robi swoje

Dawid Kubacki w konkursie w Oberstdorfie zajął wysokie 3. miejsce , dzięki czemu powiększył swoją przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Anze Laniskiem do 108 punktów. Następny w kolejności jest Halvor Egner Granerud , który traci do Polaka 194 "oczka". Straty lekko odrobił zwycięstwem na inaugurację Turnieju Czterech Skoczni . Wcześniej "postraszył" konkurentów doskonałą dyspozycją podczas kwalifikacji, które również wygrał.

Sam zainteresowany zupełnie się na tym nie skupia. Mówi o błędach, ale wyłącznie swoich. "Zdarzyły mi się błędy. W pierwszej serii był to błąd w podejściu do lądowania. Na tym na pewno straciłem sporo punktów. W drugiej serii był to skok spóźniony na progu. Chociaż tyle, że poprawił się telemark, więc taki plus. W obu skokach zdarzyły się błędy i jestem tego świadomy. Ciszę się z trzeciego miejsca. Piotrek również na podium, więc świetny start turnieju dla nas" - wyjaśnił po zawodach.