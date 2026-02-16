Zamieszanie w Predazzo, Polska z medalem. A potem takie słowa Babiarza

W ostatnich latach polscy skoczkowie nie mogli narzekać na nadmiar szczęścia. Nacja, która niegdyś dominowała w Pucharze Świata, w ostatnich kilku sezonach odgrywała raczej drugoplanowe role. Cieszyły przebłyski pojedynczych zawodników, w tym m.in. Aleksandra Zniszczoła w sezonie 2023/2024 i Pawła Wąska w sezonie 2024/2025. Tej zimy niespodziewanym liderem polskiej kadry został debiutujący w Pucharze Świata Kacper Tomasiak. Dziewiętnastolatek kilkukrotnie ocierał się o podium, jednak nie dane mu było uplasować się w TOP3 zawodów. Wszystko zmieniło się jednak podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Biorąc pod uwagę obecną formę polskich skoczków, nie można było spodziewać się, że będą oni odgrywać pierwszoplanowe role w walce o olimpijskie medale. Największe nadzieję eksperci pokładali w Kacprze Tomasiaku, który w Pucharze Świata spisywał się znakomicie. Z tyłu głowy mieli jednak to, że jest to impreza znacznie wyższej rangi i Polak może nie poradzić sobie z presją. Nastolatek udowodnił jednak, że stres potrafi jeszcze bardziej go zmotywować - najpierw sprawił sensację i sięgnął po srebro w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej, a kilka dni później zdobył brązowy medal w konkursie panów na skoczni dużej.

Kuriozalne sceny na skoczni w Predazzo. Seria finałowa odwołana w trakcie, medal dla Polaków. Przemysław Babiarz dał upust emocjom

W poniedziałek Kacper Tomasiak stanął przed kolejną szansą na medal - tym razem u boku Pawła Wąska. Panowie znaleźli się w składzie reprezentacji Polski na konkursów duetów i zaprezentowali się znakomicie. Już w pierwszej serii stało się jasne, że "Biało-Czerwoni" będą bić się o medal. Przed ostatnim skokiem zajmowali czwarte miejsce, Kacper Tomasiak musiał jednak walczyć z mocnymi opadami śniegu i porywistym wiatrem. 19-latek oddał skok na 124.5 metrów, co tylko upewniło jury i Sandro Pertile w tym, że dalsza rywalizacja nie ma sensu. Ostatecznie zdecydowano, że wynikami ostatecznymi będą te po drugiej rundzie konkursowej. Oznaczało to, że podopieczni Macieja Maciusiaka rywalizację zakończyli na drugim miejscu z wynikiem 547.3 pkt. Złotymi medalistami zostali Austriacy, po brąz sięgnęli Norwegowie.

Walkę o medal Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka z zapartym tchem obserwował w studiu Telewizji Polskiej Przemysław Babiarz. Dziennikarz i komentator sportowy, którego głos znają chyba wszyscy fani skoków narciarskich, po sukcesie polskiego duetu nie umiał powstrzymać emocji.

"Niebo nam sprzyjało, bo trudno inaczej interpretować te wydarzenia. Przez chwilę wydawało nam się, że jest odwrotnie, że to właśnie niebo nam nie sprzyja, że zsyła straszliwą śnieżycę, że skoczył Kacper 124 metry i wszystko się rozleciało, że spadamy z podium. A tymczasem okazuje się, że cofamy wyniki do końca drugiej serii i mamy srebro" - ogłosił w studiu Babiarz.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Skoki narciarskie. Na zdjęciu Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Przemysław Babiarz Kurnikowski AKPA

