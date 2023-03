O ile kadra polskich skoczków ma się doskonale i pod przewodnictwem Thomasa Thurnbichlera święci sukcesy (ostatnie to złoty medal MŚ Piotra Żyły i brązowy krążek dla Dawida Kubackiego), o tyle sprawa z naszymi skoczkiniami wygląda już inaczej. Polki nie zawojowały mistrzostw świata w Planicy . Co więcej, wrócił też temat atmosfery panującej w reprezentacji. A wszystko po tym, jak po swojej ostatniej próbie na dużej skoczni Kinga Rajda... ogłosiła zakończenie sportowej kariery .

" Bardzo długo się już męczyłam . Trzy ostatnie lata to był najgorszy okres w moim życiu. Po zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie miałam załamanie i nie chciałam wracać. Dałam się jednak namówić. Spróbowałam też innego sportu. Odpoczęła mi głowa i podjęłam jeszcze jedną próbę. Kolejny rok okazał się jednak tak samo fatalny. (...) Nie czuję się po prostu dobrze psychicznie. Pewnie przez to, jak byłam traktowana i jak wiele było obiecane" - wyjaśniała swoją decyzją w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport .

Przyznała, że drużyna była podzielona i skłócona. "Dlatego też podjęłam decyzję o zakończeniu kariery, bo w takich warunkach nie da się pracować. Męczyłam się strasznie przez trzy ostatnie lata . W kadrze byłam od 2015 roku i pojawiło się chyba zmęczenie tym wszystkim, a także psychiczne wypalenie. Nie chcę tracić swojego zdrowia. Straciłam serce do tego sportu. Nie było już we mnie radości. Straciłam nawet ochotę do treningów" - wyznała.

Burzliwie po decyzji Kingi Rajdy. Adam Małysz zapowiada zmiany: "Szukamy trenera zagranicznego"