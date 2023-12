Na początku zawodnicy byli zachwyceni metodami Niemca, ale później mieli trochę ich przesyt. Zgłaszali to i mówili, że potrzebują wypoczynku między treningami lub zawodami. On jednak cały czas wprowadzał coś nowego. Zawsze dobrze jest wprowadzić trochę świeżej krwi i zainicjować jakieś zmiany. Zobaczymy, w jakim stopniu przyniesie to efekty. Taka jest decyzja Thurnbichlera. Wojtek Topór jest bardzo dobrym oraz spokojnym szkoleniowcem, a dodatkowo znanym naszym skoczkom. Być może będzie to dla nich jakieś ciekawe wyzwanie. Jeżeli to przyniesie rezultaty, to tylko się cieszyć

~ powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Rafał Kot, członek zarządu PZN.