Zamieszanie po konkursie w Ruce. Ludzie oburzeni. "Robienie z kibiców idiotów"

Skoczkowie wrócili do rywalizacji w Pucharze Świata. Mroźna Ruka inauguruje sezon 2023/2024 i jak na razie wszystko idzie po myśli organizatorów. Warunki nie przeszkodziły zawodnikom. Po pierwszym konkursie w Finlandii plastron lidera Pucharu Świata założył Stefan Kraft , który dopisał na swoje konto 31. zwycięstwo. Podium zapełnili reprezentanci Niemiec - Pius Paschke i Stephan Leyhe . Dla tego pierwszego był to indywidualny debiut w "TOP3" PŚ.

FIS chciał uatrakcyjnić skoki, ale chyba nie tego się spodziewał

Jak to w FIS'ie - pomysł z "team radiem" nie jest zły, ale wykonanie fatalne. Oryginalnie w F1 jest stały nasłuch komunikacji i wybiera się to co ciekawsze, a tu mamy robienie z kibiców idiotów i udawanie, że podstawione na siłę krótkofalówki to normalna rozmowa

W podobnym tonie wypowiedział się również dziennikarz "TVP Sport" Mateusz Leleń. "To ma sens jedynie na spontanie, na wyłapaniu emocji. A tak to naprawdę marny teatrzyk " - stwierdził.

"To jest tak żenujące, że aż szkoda mi zawodników, którzy muszą to robić", "Wszystko, co fajne zabierają, a dają team radio, z którego nawet nic nie słychać", "Po co oni dają to team radio" - pisali sfrustrowani kibice.