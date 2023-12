To decyzja z gatunku tych, których można było się spodziewać, ale gdy już zapadła, i tak wywołała poruszenie. Kamil Stoch nie wystartuje w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal (9-10 grudnia). Ma skupić się na odpoczynku i pracy w spokojnych warunkach podczas dwudniowego obozu w Eisenerz. Potem, a konkretnie na początku przyszłego tygodnia, odbędzie jeszcze dwie sesje treningowe na skoczni w Zakopanem.

Kamil potrzebuje w tej chwili większej liczby prób, w spokojnych warunkach. Podczas rywalizacji dochodzi stres, a do tego w Klingenthal może oddać maksymalnie dziewięć skoków. W trybie treningowym może skoczyć nawet 20 razy, bez nerwów. Zakładamy, że pojedzie do Engelbergu, jeżeli do tego czasu złapie dobrą formę ~ - mówił Thomas Thurnbichler cytowany przez oficjalną stronę PZN.

Miejsce Stocha w kadrze A przypadło Andrzejowi Stękale. Dlaczego akurat taki wybór? "Pojedzie z nami do Klingenthal, ponieważ na ostatnim zgrupowaniu w Kranju skakał najlepiej i najrówniej spośród członków Kadry Narodowej B. Jest zmotywowany, prezentuje dobry poziom" - wytłumaczył austriacki szkoleniowiec.

O komentarz poproszono też Jana Winkla , sekretarza generalnego PZN. "To naturalna i logiczna decyzja. Trener widzi potrzebę spokojnego treningu, skocznie w Eisener są dobrze przygotowanie. Dodatkowo gwarantują ciszę i możliwość skupienia się na treningu. Trzymam kciuki, żeby trening przyniósł oczekiwane efekty, a Kamil wróci do topowej dyspozycji" - przekazał w Przeglądzie Sportowym Onet.

To nie koniec, bowiem cała sytuacja budzi w kibicach dość silne emocje. Zareagował nawet... prezydent Andrzej Duda.

Dawid Kubacki: Trzeba wyciągnąć wnioski. WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

Prezydent znacząco reaguje na decyzję Thomasa Thurnbichlera. Jego zainteresowanie skokami nie jest tajemnicą

Okazuje się, że decyzja dotycząca Kamila Stocha nie przeszła niezauważenie także w prezydenckim gabinecie. Jak zauważył dziennikarz Damian Michałowski, Andrzej Duda zareagował na komunikat o wycofaniu skoczka z udziału w zawodach w Niemczech. "Skoro nawet Andrzej Duda daje serduszko, to znaczy, że to słuszny wybór" - czytamy we wpisie na platformie X (dawniej Twitter).

Prezydent od lat interesuje się skokami i już niejednokrotnie osobiście kibicował "Biało-Czerwonym" w rywalizacji w ramach PŚ. Ostatnim razem pojawił się na trybunach w styczniu , przy okazji konkursu w Zakopanem. Towarzyszyli mu wtedy m.in. Przemysław Czarnek (ówczesny minister edukacji i nauki) i Kamil Bortniczuk (wówczas minister sportu i turystyki).

Obecność głowy państwa nie przeszła wówczas niezauważona, a nawiązali do niej animatorzy prowadzący zabawę z kibicami. "Kto chce tańsze ogrzewanie i benzynę, ręce w górę" - zawołali ze sceny. Chwilę później dodali: "O! Pan prezydent też podniósł!".

Jak jutro paliwo będzie tańsze, to pamiętajcie, kto wam to załatwił ~ - padło jeszcze.

Andrzej Duda wielokrotnie gościł na Wielkiej Krokwi. Do Zakopanego przyjeżdża jednak nie tylko po to, by oglądać zawody. Uczestniczy także w innych sportowych imprezach. W zeszłym roku wybrał się na charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim. Co więcej, osobiście wziął w nich udział i razem z innymi zjechał ze stoku. Z kolei w lutym, po spotkaniu z ambasadorami i konsulami, uchwycono go zjeżdżającego na nartach na Polanie Szymoszkowej .

"Bardzo lubię jeździć na nartach. Wtedy wspaniale odpoczywam fizycznie, bo na co dzień męczę się zupełnie inaczej. Kiedy zjeżdżam na nartach, muszę myśleć tylko o jeździe na nartach. I to jest dla mnie najlepsza regeneracja. Nie mogę wtedy myśleć o polityce i o problemach, które mnie otaczają. Jeśli chcę bezpiecznie dojechać, muszę być absolutnie skupiony na tym, co wokół mnie się dzieje" - wyjaśniał swego czasu.

Kamil Stoch / KAZUHIRO NOGI / AFP

Przemysław Czarnek, Andrzej Duda i Kamil Bortniczuk na konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem (styczeń 2023) / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Prezydent Andrzej Duda z żoną, Agatą Kornhauser-Dudą, podczas zawodów PŚ w Zakopanem (2017) / Pawel Skraba / Reporter