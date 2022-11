"Są takie chwile, kiedy człowiek nie wie, co napisać lub powiedzieć. Niestety dziś ok. godzin 21:00 odszedł od nas Zbigniew Cieślar. Rodzinie oraz bliskim znajomym składamy najszczersze kondolencje. Zbyszku, spoczywaj w pokoju. Szok i niedowierzanie" - poinformowano we wpisie w mediach społecznościowych Grupy Rajdowo-Wyścigowej.