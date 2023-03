Żałoba w Planicy. Nie żyje Janez Gorisek

Janez Gorisek był inżynierem, a wcześniej także skoczkiem narciarskim. To on razem z bratem Vladem stworzył najsłynniejszego mamuta świata - Letalnicę w Planicy. Obaj zaprojektowali także centrum skoków narciarskich na zimowe igrzyska olimpijskie w Sarajewie (1984).

Janez Gorisek był olimpijczykiem z Cortina d'Ampezzo . W 1956 roku zajął jednak przedostatnie miejsce. Był za to dwukrotnym akademickim mistrzem świata w skokach narciarskich.

Janez Gorisek nie żyje. Był jednym z najsłynniejszych projektantów skoczni

- W Planicy mamy warunki do tego, aby umożliwić ponad trzystumetrowe loty. Na ten moment skocznia jest przystosowana w ten sposób, by osiągać na niej odległości do 255 metrów - przyznał kilka lat temu Gorisek w rozmowie z "Delo".