W skrócie Trener Maciej Maciusiak wkrótce ogłosi skład polskiej kadry skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie.

Ostateczne decyzje prawdopodobnie zapadną w Zakopanem.

Największe szanse na udział w igrzyskach mają Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Maciej Kot.

Do końca kwalifikacji olimpijskich zostały jeszcze trzy konkursy indywidualne - jeden w Zakopanem (11 stycznia) i dwa w Sapporo (17-18 stycznia). Dodatkowym sprawdzianem dla każdej z kadr będzie jeszcze konkurs duetów na Wielkiej Krokwi (10 stycznia).

Wydaje się, że kadra Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo jest już niemal znana, ale oczywiście trzeba poczekać na ostateczne decyzje trenera Macieja Maciusiaka.

18-latek pewniakiem do wyjazdu na igrzyska

Pewniakiem do wyjazdu na igrzyska jest Kacper Tomasiak. We Włoszech wystąpi też pewnie Kamil Stoch, ale trwa jeszcze walka o trzecie miejsce w kadrze. Na ten moment najbliżej tego jest Maciej Kot.

- Mamy pewien system, a kiedy obejmowałem kadrę, to zapewniłem wszystkich, że będę sprawiedliwy, a na zawody będą powoływani najlepsi skoczkowie w danym momencie. Jestem pewien, że do tej pory tak to właśnie było. Teraz każdy na skoczni musi sobie wyskakać miejsce na igrzyska - mówił Maciusiak w rozmowie z Interia Sport w połowie Turnieju Czterech Skoczni.

Jednocześnie szkoleniowiec zapewniał, że najlepsi nasi skoczkowie wystąpią w Zakopanem i Sapporo.

- W Zakopanem i w Sapporo na pewno wystąpimy w najmocniejszym składzie. Później mamy mistrzostwa świata w lotach i konkursy w Willingen. W tych będą bardziej indywidualne decyzje - powiedział trener.

Zamknięty trening Polaków. W Zakopanem poznamy kadrę na igrzyska?

W Zakopanem na Wielkiej Krokwi zobaczymy: Tomasiaka, Stocha, Kota, Pawła Wąska i Dawida Kubackiego. Do nich na piątkowy trening, który będzie zamknięty dla mediów, dołączy Piotr Żyła. Skoro taka zapadła decyzja, to znaczy, że może się wydarzyć na nim coś ważnego z perspektywy naszej kadry. Po nim najpewniej poznamy ostateczny skład na konkursy na Wielkiej Krokwi, ale Maciusiak twierdził, że raczej wystąpi ta piątka, która kończyła Turniej Czterech Skoczni.

To właściwie oznacza, że z tego grona trener wybierze kadrę na igrzyska. Wiele też wskazuje na to, że raczej ogłosi ją w Zakopanem, choć on sam nie chciał tego potwierdzić. Trudno jednak przypuszczać, by o ewentualnym wyjeździe na igrzyska miały decydować często loteryjne konkursy w Sapporo.

Być może media decyzji trenera nie poznają jeszcze w Zakopanem, ale należy przypuszczać, że zawodnicy już będą wiedzieli.

Moim zdaniem nie ma co zwlekać z ogłaszaniem kadry do Sapporo. Nie wiem też, czy jest sens fundować tym zawodnikom, którzy pojadą na igrzyska zmianę stref czasowych i długie podróże. Może lepiej byłoby, żeby w spokoju potrenowali, bo jest co poprawiać

