Zakończyła karierę w burzliwych okolicznościach. "Nienawidziłam skoków"

- Nienawidziłam ich. To prawda. Ale mówię o tym, patrząc na skoki z perspektywy zawodnika. Czasem daje się z siebie więcej niż 100 proc., poświęca się skokom całe swoje życie i układa się je pod ten sport, ale okazuje się, że to i tak nic nie daje. Nic w nich nie osiągnęłam, a oddałam im całe swoje serce. Nie miałam żadnych wyników, jakimi mogłabym się pochwalić, a jednak od dziecka wiązałam nadzieję z tym, że sukcesy kiedyś przyjdą. To boli, kiedy uświadamiam sobie, że marzenia i cel, do jakiego dążyłam, gasną i nie ma żadnych szans na coś więcej - mówiła Joanna Szwab w rozmowie z Tomaszem Kalembą z "Przeglądu Sportowego".