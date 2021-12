W środowym konkursie PŚ w Oberstdorfie Kamil Stoch skoczył zaledwie 118 m. Ta próba nie pozwoliła mu wygrać w parze z Cene Prevcem, a także znaleźć się wśród pięciu "szczęśliwych przegranych".

Turniej Czterech Skoczni. Fatalny początek cyklu dla Kamila Stocha

Oznaczało to, że Stoch odpadł z rywalizacji już po pierwszej serii, przez co nie może liczyć na dobry wynik w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.



- Nie wiem, co się dzieje i im dłużej myślę o skokach, tym bardziej się w tym gubię. Może trener wie... - powiedział na gorąco Stoch, cytowany przez Kamila Wolnickiego z "Przeglądu Sportowego".



W podobnym tonie lider kadry wypowiadał się w rozmowie z Eurosportem.

- Nie mam pojęcia, co się dzieje. Coś się totalnie popsuło. Jestem skołowany, bo nie wiem, gdzie leży problem - podkreślał. Pytany o sugestie, że to może być m.in. kwestia sprzętu, odparł: - Buty są w porządku, więc - jak widać - to nie problem z butem, ale z właścicielem.

