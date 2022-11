Zaginął znany skoczek narciarski. Pojawiły się przerażające spekulacje

Sprawa dopiero wypłynęła do opinii publicznej, ale okazuje się, że bliscy Hajka przeżywają gehennę już od ponad miesiąca .

Antonin Hajek poszukiwany. Czesi o czarnym scenariuszu

Tropy w sprawie byłego skoczka, a następnie trenera młodych czeskich talentów, prowadzą do Malezji. Policja czeka na każdy sygnał, który może przybliżyć ją do ustalenia, co stało się z mężczyzną.