Zaczynamy PolSKI Turniej. Thomas Thurnbichler odkrył karty. To oni wystąpią w Wiśle

Dziewięciu zawodników reprezentacji Polski zaprezentuje się w piątkowych kwalifikacjach do PolSKIego Turnieju w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, który rozpocznie się zawodami w Wiśle, poinformował we wtorek Polski Związek Narciarski. Potem zawody przeniosą się do Szczyrku, a zakończą w Zakopenem.