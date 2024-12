Zaczął się proces odmładzania polskich skoków. Czegoś takiego jednak nie było

16-letni Szymon Byrski wystąpi w Ruce. Razem z nim prawie 38-letni Piotr Żyła

Trenerzy już nawet nie boją się zabrać do kapryśnej Ruki, z której czasami rezygnuje wielu doświadczonych zawodników, zaledwie 16-letniego Byrskiego. On w Zhangjiakou był 25. i 28.

Topór zapytany o to, czy otrzymał polecenie z góry, by jak najczęściej korzystać w Pucharze Kontynentalnym z juniorów, do jednak tam można nabrać wielkiego doświadczenia, czego najlepszym przykładem jest obecny lider Pucharu Świata Pius Paschke, który przez wiele lat skakał po "kontynentalach", odparł: - Doświadczenie rzeczywiście jest bardzo ważne. Tego nie można wytrenować i kupić. Trzeba po prostu to przeżyć. Mój plan od lata jest taki, że chcę zabierać najlepszych zawodników, którzy akurat będą dostępni dla zaplecza kadry. W lecie walczyliśmy po powrót kwoty w Pucharze Świata, więc zawody bardziej obstawialiśmy lepszymi zawodnikami, ale zabieraliśmy też juniorów. Teraz w Chinach byliśmy w bardzo młodym składzie. Dla mnie nie liczy się, czy to będzie junior, czy któryś ze starszych skoczków na zawodach. Chcę mieć najlepszych zawodników z tych, którzy nie skaczą w Pucharze Świata. Jeśli jednak starszy będzie skakał na równi z młodszym, to ten ostatni będzie miał priorytet.