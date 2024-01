Do klasyfikacji generalnej PolSKIego Turnieju , który w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata, wliczano wyniki dwóch najlepszych zawodników z każdego kraju. Uwzględniano nie tylko konkursy indywidualne, zmagania duetów czy drużyn, ale także kwalifikacje, co tylko dodawało smaczku walki o nagrodę główną, czyli 50 tys. euro.

Słoweńcy objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju, ale po sobotnim konkursie drużynowym, w którym wygrali Austriacy , ich przewaga nad Stefanem Kraftem i spółką stopniała do zaledwie 2,4 punktu. A to oznaczało, że o losach zwycięstwa w imprezie przesądzi niedzielny konkurs indywidualny. Czołową trójkę trzech najlepszych drużyn turnieju zamykali Niemcy, którzy mieli kilkadziesiąt punktów przewagi nad Japonią. Polacy z kolei plasowali się na szóstej pozycji, za Norwegami, ze stratą 311,5 pkt do Słoweńców.