Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaatakował Żyłę, rozpętał burzę i zniknął. To naprawdę myśli o Polakach

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Mackenzie Boyd-Clowes rozwścieczył polskich kibiców, gdy w mediach społecznościowych opublikował wpis uderzający w Piotra Żyłę, zaatakował Polaków i... błyskawicznie zniknął z platformy X. Teraz kanadyjski skoczek przerwał milczenie i w rozmowie z Natalią Żaczek z Przeglądu Sportowego wytłumaczył się ze swojej ostatniej aktywności na X.

Dwóch mężczyzn związanych ze skokami narciarskimi, po lewej zawodnik w kasku, goglach i stroju startowym z numerem 18 oraz logotypami sponsorów, po prawej trener lub członek sztabu w kurtce, czapce i z nartami na ramieniu, obaj widoczni w zimowej scenerii
Mackenzie Boyd-Clowes tłumaczy się po ataku na Piotra ŻyłęANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and NewsEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Mackenzie Boyd-Clowes to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kanadyjskich skoczków narciarskich ostatnich lat. Dał się poznać kibicom nie tylko dzięki sportowym wynikom - równie dużą popularność przyniosła mu aktywność w mediach społecznościowych, gdzie słynął z ironicznego poczucia humoru i komentarzy, które często balansowały na granicy żartu i prowokacji. Przez długi czas Boyd-Clowes cieszył się sporą sympatią ze strony polskich fanów skoków, którzy chętnie wchodzili z nim w interakcje. Aż do teraz.

Wszystko zmieniło się po wpisie, w którym Kanadyjczyk odniósł się do słów o rosnącej formie Piotra Żyły. "Może wtedy, gdy znajdzie taki kombinezon" - napisał, publikując zdjęcie polskiego skoczka w stroju z mocno obniżonym krokiem. Na tym nie poprzestał, dodając ostre słowa pod adresem Polaków, sugerujące, by "zamknęli się" w kwestii sprzętu. Reakcja była natychmiastowa i bardzo gwałtowna. Polscy kibice ruszyli z krytyką, a niedługo później profil Boyd-Clowesa na platformie X całkowicie zniknął.

Mackenzie Boyd-Clowes tłumaczy się po ataku na Piotra Żyłę

W rozmowie z Natalią Żaczek z "Przeglądu Sportowego Onet" Kanadyjczyk postanowił wyjaśnić swoje motywy. Przyznał, że od dawna zastanawiał się nad odejściem z X, a cała sytuacja tylko przyspieszyła decyzję. Jak tłumaczył, nie zależy mu na tworzeniu negatywnej atmosfery ani na byciu obiektem masowego hejtu. Zauważył też, że jego wpisy często bywają odbierane zbyt dosłownie, podczas gdy intencją bywa prowokacja lub ironia.

Boyd-Clowes podkreślił, że nie żywi złych uczuć wobec polskich kibiców, wręcz przeciwnie - docenia ich ogromne zaangażowanie w skoki narciarskie. "To super, że jest tak wielu Polaków, którzy pasjonują się tym sportem. Moi obserwatorzy to właśnie głównie osoby pochodzące z Polski, więc to naturalne, że moje wpisy zmierzają w tym kierunku. Nie jest to związane z moimi poglądami na temat Polski, po prostu z Polakami najczęściej się tu komunikuję" - oznajmił.

Przyznał, że wiedział, iż wpis wywoła złość, bo właśnie na tym polega mechanizm mediów społecznościowych. Jednocześnie zaznaczył, że nie chciał atakować Piotra Żyły jako osoby, a temat sprzętu w skokach od lat budzi niepotrzebne emocje. Jak sam stwierdził, dostał reakcję, na jaką w pewnym sensie zasłużył. "Można było spodziewać się takiej reakcji. Chyba trochę na tym polega ta gra, prawda? Próbujesz zdenerwować ludzi i to dostajesz, więc tak, myślę, że dostałem to, na co zasłużyłem" - podsumował.

Zobacz również:

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata
Skoki Narciarskie

FIS ogłosiła w sprawie konkursów Pucharu Świata w skokach. Tego się można było spodziewać

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
    Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport
    Mackenzie Boyd-Clowes
    Mackenzie Boyd-ClowesUlrik Pedersen/NurPhotoAFP
    Piotr Żyła
    Piotr ŻyłaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mężczyzna w czapce z daszkiem i niebieskiej marynarce uśmiecha się, stojąc na trawniku między niebieskimi flagami, w tle widoczne są rozmazane sylwetki ludzi.
    Piotr ŻyłaAKPAAKPA

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja