Mackenzie Boyd-Clowes od długiego czasu jest aktywny w mediach społecznościowych, szczególnie w serwisie X (dawny Twitter), gdzie regularnie publikował krótkie wpisy, najczęściej odnosząc się do tego, co dzieje się w Pucharze Świata. Cechował się dużą ironią i wchodził w interakcję z polskimi kibicami, którzy darzyli go sympatią. Aż do połowy grudnia.

Wówczas kanadyjski skoczek pod wpisem dziennikarza Interii Tomasza Kalemby, który opublikował link do swojego wywiadu z Piotrem Żyłą, postanowił zaatakować "Wewióra". W komentarzu opublikował zdjęcie Żyły w kombinezonie z mocno obniżonym krokiem, sugerując, że ten wróci do wysokiej formy, gdy będzie skakał właśnie w takim nieprzepisowym stroju. Na tym nie koniec, bo reprezentant Kanady skierował też ostre słowa w kierunku Polaków, stwierdzając, że ci powinni milczeć w kwestiach dotyczących sprzętu.

Skoki narciarskie. Mackenzie Boyd-Clowes zniknął, ale już wrócił

Na reakcję polskich kibiców nie trzeba było długo czekać, ci momentalnie zasypali zawodnika krytycznymi komentarzami. Niedługo później profil urodzonego w Toronto skoczka w X zniknął. W rozmowie z Przeglądem Sportowym przyznał, że nie był zdziwiony zachowaniem fanów z kraju nad Wisłą.

"Można było spodziewać się takiej reakcji. Chyba trochę na tym polega ta gra, prawda? Próbujesz zdenerwować ludzi i to dostajesz, więc tak, myślę, że dostałem to, na co zasłużyłem" - wyznał.

Medialna banicja Kanadyjczyka długo nie potrwała, bo 1 stycznia "odwiesił" swoje konto w X. Od razu dał do zrozumienia, że nie zamierza milczeć - ma nadal zamiar publikować wpisy, chociaż ten pierwszy zamieszczony po przerwie jest dość "łagodny".

Szczęśliwego Nowego Roku Twitterze, miło widzieć wszystkie tweety tutaj

Rozwiń

34-latek z Toronto obecnie rywalizuje w Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie nie udało mu się wywalczyć awansu do konkursu, w Garmisch-Partenkirchen zakończył noworoczne zawody na 30. pozycji.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Żyła FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Piotr Żyła, Mackenzie Boyd-Clowes Marcin Golba & Andrzej Iwanczuk AFP

Piotr Żyła IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner/Imago Sport and News East News