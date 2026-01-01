Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaatakował Piotra Żyłę i zniknął. Teraz wrócił i już nie zamierza milczeć

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Mackenzie Boyd-Clowes w połowie grudnia mocno podpadł polskim kibicom po tym, jak w mediach społecznościowych zaatakował Piotra Żyłę. Ci w odpowiedzi zarzucili go komentarzami w serwisie X, a Kanadyjczyk postanowił zawiesić konto i zniknąć z tej platformy społecznościowej. Długo bez kontaktu z fanami jednak nie wytrzymał, bo wznowił już internetową działalność i zamieścił pierwszy w 2026 roku wpis.

Dwóch mężczyzn w kombinezonach narciarskich trzymających narty, jeden w czapce i kurtce z logiem sponsora, drugi w kasku oraz goglach, ubrany w niebieski numer startowy, obaj gotowi do udziału w zawodach narciarskich.
Piotr Żyła (L) i Mackenzie Boyd-Clowes (P)Andrzej Iwańczuk/REPORTER/AFP/Andrzej Iwańczuk/Nur PhotoEast News

Mackenzie Boyd-Clowes od długiego czasu jest aktywny w mediach społecznościowych, szczególnie w serwisie X (dawny Twitter), gdzie regularnie publikował krótkie wpisy, najczęściej odnosząc się do tego, co dzieje się w Pucharze Świata. Cechował się dużą ironią i wchodził w interakcję z polskimi kibicami, którzy darzyli go sympatią. Aż do połowy grudnia.

Wówczas kanadyjski skoczek pod wpisem dziennikarza Interii Tomasza Kalemby, który opublikował link do swojego wywiadu z Piotrem Żyłą, postanowił zaatakować "Wewióra". W komentarzu opublikował zdjęcie Żyły w kombinezonie z mocno obniżonym krokiem, sugerując, że ten wróci do wysokiej formy, gdy będzie skakał właśnie w takim nieprzepisowym stroju. Na tym nie koniec, bo reprezentant Kanady skierował też ostre słowa w kierunku Polaków, stwierdzając, że ci powinni milczeć w kwestiach dotyczących sprzętu.

    Skoki narciarskie. Mackenzie Boyd-Clowes zniknął, ale już wrócił

    Na reakcję polskich kibiców nie trzeba było długo czekać, ci momentalnie zasypali zawodnika krytycznymi komentarzami. Niedługo później profil urodzonego w Toronto skoczka w X zniknął. W rozmowie z Przeglądem Sportowym przyznał, że nie był zdziwiony zachowaniem fanów z kraju nad Wisłą.

    "Można było spodziewać się takiej reakcji. Chyba trochę na tym polega ta gra, prawda? Próbujesz zdenerwować ludzi i to dostajesz, więc tak, myślę, że dostałem to, na co zasłużyłem" - wyznał.

    Medialna banicja Kanadyjczyka długo nie potrwała, bo 1 stycznia "odwiesił" swoje konto w X. Od razu dał do zrozumienia, że nie zamierza milczeć - ma nadal zamiar publikować wpisy, chociaż ten pierwszy zamieszczony po przerwie jest dość "łagodny".

    Szczęśliwego Nowego Roku Twitterze, miło widzieć wszystkie tweety tutaj
    napisał.

    34-latek z Toronto obecnie rywalizuje w Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie nie udało mu się wywalczyć awansu do konkursu, w Garmisch-Partenkirchen zakończył noworoczne zawody na 30. pozycji.

    Piotr Żyła
    Piotr ŻyłaFRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP
    Po lewej stronie widoczny mężczyzna w jasnożółtej czapce z logo Lotto, ujęcie na tle rozmytym. Po prawej sportowiec w kasku, goglach i kombinezonie startowym z widocznymi logo sponsora oraz numerem startowym 22, trzymający narty na ramieniu.
    Piotr Żyła, Mackenzie Boyd-ClowesMarcin Golba & Andrzej IwanczukAFP
    Piotr Żyła
    Piotr ŻyłaIMAGO/nordphoto GmbH / Hafner/Imago Sport and NewsEast News

