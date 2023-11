Za ten medal przyszło jej słono zapłacić. Do dziś walczy o powrót na szczyt

Maren Lundby w 2021 roku zdobyła drugi w karierze złoty medal na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, a krótko potem... wycofała się z rywalizacji w Pucharze Świata. Wówczas nikt nie rozumiał decyzji podjętej przez norweską gwiazdę, mało kto wiedział bowiem, że posunęła się ona do ostateczności, aby sięgnąć po mistrzowski tytuł. Z konsekwencjami swojej, nie do końca przemyślanej decyzji, mistrzyni olimpijska mierzy się do dziś. Mimo to wierzy, że nadal jest w stanie wrócić do światowej czołówki.