Za granicą głośno o konkursie w Wiśle. Zachwyty w mediach. "Szalone zawody"

Anze Lanisek i Lovro Kos poprowadzili w sobotę drużynę słoweńską do wspaniałego triumfu w konkursie duetów w Wiśle. Zawody rozgrywane w ramach PolSKI-ego turnieju stały na bardzo wysokim poziomie, a znakomite warunki pozwalały zawodnikom na dalekie skoki. Nie wszyscy potrafili je jednak wykorzystać. Biało-czerwoni w składzie Dawid Kubacki i Piotr Żyła zajęli dopiero szóste miejsce . Triumfowała Słowenia przed Austrią i Niemcami .

Na niskiej pozycji Polaków zaważył przede wszystkim bardzo słaby skok Piotra Żyły w trzeciej serii konkursu. Doświadczony skoczek został puszczony w trudnych warunkach, w których kompletnie sobie nie poradził. Zmierzono mu odległość 106,5 metra, co było jednym z najkrótszych skoków w tej serii. Tym samym dla polskich kibiców pierwsze zawody PolSKI-ego turnieju zakończyły się kolejnym w tym sezonie rozczarowaniem.

Skakałem źle. Nie wiem, co nie poszło. W porównaniu do piątku pozmieniało mi się czucie. Te skoki były złe od początku. Nie było szybkości i frajdy ze skakania

Czołowi zawodnicy Pucharu Świata w formie

Zdecydowaną ozdobą sobotniej rywalizacji były skoki oddawane przez Anze Laniska i Andreasa Wellingera. Liderzy swoich drużyn latali bardzo daleko - Słoweniec przez chwilę mógł dopisać do swojego konta nawet rekord skoczni im. Adama Małysza. Skoczył aż 137,5 metra, ale już chwilę później jego osiągnięcie w cuglach przebił Wellinger. Niemiecki skoczek uzyskał odległość aż 144,5 metra. To on został zatem zapisany jako nowy rekordzista obiektu w Wiśle.