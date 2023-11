Z tym Kubacki ma największy problem. Niepokojące słowa przed startem sezonu

Poprzedni sezon skoków narciarskich zostanie zapamiętany na długo. Dawid Kubacki długo rywalizował o Kryształową Kulę z Halvorem Egnerem Granerudem i ostatecznie to Norweg zakończył sezon Pucharu Świata na pierwszym miejscu. Sytuacja zmieniła się w dniu, w którym żona polskiego skoczka, Marta, trafiła do szpitala z poważnymi problemami serca. Wówczas sport zszedł na dalszy plan.

Co trzeba poprawić? Dawid Kubacki przyznaje. Sezon zbliża się wielkimi krokami

- Po to pracuję i myślę, że bardzo pozytywne w tym wszystkim jest to, że cały czas widzę u siebie rezerwy. Trenerzy podobnie. Najgorzej byłoby, gdybym po sezonie powiedział: robiłem wszystko super, a na koniec i tak się nie udało. Miałbym problem. A kiedy widzę, nad czym powinienem pracować, to mam poczucie, że kolejna zima może być dla mnie jeszcze lepsza - przyznał Dawid Kubacki .

Na progu. W moim przypadku wszystko rozgrywa się właśnie tam. To, co zrobię na progu, determinuje, jak ten skok wygląda dalej. W zeszłym sezonie potrafiłem oddawać dobrze nakręcone skoki: idealnie trafione w próg, ze stabilnej pozycji dojazdowej. Gołym okiem było widać, że są rewelacyjne.

- Teraz największe niedociągnięcia mam w timingu wyjścia z progu. To, co było moim mankamentem w pewnym momencie zeszłej zimy - utrata stabilności na rozbiegu powoduje, że dojeżdżasz do progu inaczej. I nawet jeśli trafisz w niego idealnie, to część energii ucieka w złym kierunku, a to powoduje, że w locie brakuje części prędkości i w konsekwencji także odległości. Bardzo mocno pracowaliśmy więc nad ustabilizowaniem pozycji dojazdowej tuż przed samym progiem - dodaje skoczek. Miejmy nadzieję, że w ciągu kolejnych dni uda mu się doprowadzić ten element skoku do perfekcji, ponieważ jego słowa dziś mogą wydawać się nieco niepokojące.