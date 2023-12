Z niepokojem obserwuje naszych skoczków. "Do szkolenia wkradł się jakiś błąd"

Polscy skoczkowie narciarscy bardzo słabo zaczęli sezon 2023/24. W Pucharze Narodów wszyscy nasi zawodnicy zgromadzili łączni 61 punktów, co daje nam nam ósmą lokatę w stawce za m.in. Szwajcarią czy Finlandią. Kazimierz Długopolski, olimpijczyk z Sapporo 1972 i Lake Placid 1980, postawił diagnozę tej sytuacji. "Wydaje się, że skoro cała piątka od początku gubi technikę na progu, to do szkolenia wkradł się jakiś błąd" - powiedział.