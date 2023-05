Wzruszający post żony Dawida Kubackiego. „Pamiętaj, kochanie…”

Dramatyczne wydarzenia z marca tego roku na szczęście powoli zacierają się już w pamięci żony Dawida Kubackiego i jej najbliższych. W wyniku nagłego incydentu kardiologicznego Marta trafiła w trybie pilnym do szpitala . Sytuacja była bardzo poważna, lekarze walczyli o życie kobiety.

Dzisiaj, po kilku tygodniach leczenia i intensywnej rehabilitacji, małżonka naszego czołowego skoczka jest już w domu z rodziną. Szybko wraca do pełni sił i z optymizmem patrzy w przyszłość.

W niedzielę zamieściła na Instagramie przejmujący wpis i zilustrowała go fotografią blizny, która powstała po przeprowadzonej operacji.

Marta Kubacka dziękuje za uratowanie życia. Zwróciła się też bezpośrednio do męża

"Blizny, blizny jedne z nielicznych które mam na swoim ciele. Prawda jest taka gdyby nie one, mnie na tym świecie już by nie było... Przyczynił się do tego sztab ludzi i ich praca, począwszy od szybkiej reanimacji mnie w domu przez bliskich (bardzo dziękuje), przez cały personel szpitali w których byłam, a skończywszy na Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu" - tymi słowami rozpoczęła swój wpis Marta Kubacka.