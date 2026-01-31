Alexander Yigermal Johnson kilka lat temu mocno przykuł uwagę kibiców. Nieczęsto zdarza się, by osoba pochodząca z egzotycznego kraju była związana ze sportami zimowymi, a tym bardziej ze skokami narciarskimi. Warto jednak zaznaczyć, że Johnson nie był jedynym skoczkiem z afrykańskimi korzeniami.

Już w latach 90. na skoczniach pojawiał się Dunstan Odeke z Ugandy, który swoją karierę rozwijał głównie w Norwegii. Pierwsze skoki oddał jednak w stosunkowo późnym wieku, co sprawiło, że trudno było mu przebić się do ścisłej czołówki.

Ostatni skoczek narciarski z Afryki. Tak trafił na skocznię, wzorował się na Polaku

Natalia Kapustka, Interia Sport: Jak zaczęła się twoja historia ze skokami narciarskimi?

Alexander Yigermal Johnson: Moja przygoda ze skokami narciarskimi zaczęła się, gdy byłem w pierwszej lub drugiej klasie szkoły podstawowej, czyli miałem około 7-8 lat. Razem z kolegami z klasy chodziliśmy z naszymi ojcami na pobliską skocznię narciarską. Zbudowaliśmy sami obok skocznie i po prostu zaczęliśmy skakać. Od tamtego momentu bardzo wiele czasu spędziłam na skoczni.

Kto był twoim sportowym idolem i motywacją do rozpoczęcia skoków?

- To dobre pytanie. W tamtym czasie chyba nie miałem jeszcze konkretnego idola. Moi rodzice oglądali wtedy Zimowe Igrzyska Olimpijskie, ale mnie to nie wciągało aż tak bardzo. Oczywiście oglądałem skoki narciarskie - pamiętam Bjørna Einara Romørena, innych norweskich skoczków, a także Adama Małysza. Nie byli to jednak moi bohaterowie w tamtym okresie. Moi idole, czyli osoby, na które zacząłem się wzorować, pojawili się znacznie później.

I jakie to były osoby?

Jeśli chodzi o moje sportowe autorytety, to było ich kilka, z różnych dyscyplin. W skokach narciarskich podczas mojej kariery wzorowałam się na Kamilu Stochu. Próbowałam naśladować jego telemark, ponieważ uważałam, że jest bardzo płynny i estetyczny.

- W innych sportach moim idolem był Cristiano Ronaldo. Jego determinacja i etyka pracy to coś, do czego - moim zdaniem - każdy powinien dążyć, niezależnie od tego, co chce w życiu osiągnąć. Ostatnią osobą, która była dla mnie inspiracją, był Usain Bolt. Był swego rodzaju outsiderem - ze względu na wysoki wzrost i skoliozę. Mimo tych przeciwności osiągnął ogromny sukces i do dziś jest uznawany za najszybszego człowieka na świecie.

Kiedy zapadła decyzja, że chcesz trenować skoki narciarskie na poważnie?

- W pewnym momencie naturalnie pojawił się punkt zwrotny. Kiedy miałem 15 lat, musiałem wybrać między próbą zostania piłkarzem a pójściem w kombinację norweską lub skoki narciarskie. Wtedy zdecydowałem się na kombinację norweską. To była świadoma decyzja, bo byłem wtedy bardzo drobny. Na skoczni radziłem sobie całkiem dobrze, ale chciałem też mieć w treningu część biegową, żeby urozmaicić cały rok. Skupianie się wyłącznie na skokach mogłoby być trochę jednostronne - nie nudne w dosłownym sensie, ale mniej różnorodne.

Rozwiń

Ma afrykańskie korzenie, na co dzień mieszka w Norwegii. "Nie był to problem w środowisku"

Jak doszło do twojej przeprowadzki do Norwegii?

- Zostałem adoptowany w Norwegii, gdy miałem około dwóch lat.

Czy miałeś kiedyś okazję odwiedzić Etiopię albo myślałeś o podróży tam?

- Tak, zdecydowanie. To piękny i ciepły kraj. Niedawno w Etiopii był Speed, bardzo popularna postać w Internecie. Z tego, co widziałem, świetnie się tam bawił. Nie oglądałem całego filmu, ale widziałem kilka fragmentów. Moi sąsiedzi również tam byli - zresztą pochodzą z Etiopii. Ja także byłem tam dwa razy. Pierwszy raz pojechałem po moją siostrę, która również została adoptowana, gdy miałem około czterech lat. Drugi raz odwiedziłem Etiopię później, mając około 12 lat. Oba pobyty były bardzo miłe. To naprawdę fajny kraj - mają świetną kawę, życzliwych ludzi i bardzo dobre jedzenie.

Czy Norwegia szybko stała się twoim domem?

- Tak, Norwegia jest moim domem. To moja kultura. Nie znam swoich biologicznych rodziców w Afryce, więc naturalnie nie mam silnych więzi z Etiopią - poza pochodzeniem genetycznym. Cała reszta w moim życiu jest norweska: kultura, codzienne nawyki.

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z uprzedzeniami lub trudnościami ze względu na swoje afrykańskie pochodzenie?

Nigdy nie był to problem w środowisku skoków narciarskich ani kombinacji norweskiej. Oczywiście wyróżniam się wizualnie - to jest zauważalne, ale nigdy nie spotkałem się z trudnościami z tego powodu. Widziałem natomiast, że w innych dyscyplinach, na przykład w piłce nożnej, takie problemy się pojawiały. Podczas niektórych meczów, w których brałem udział, dochodziło do oskarżeń o rasizm nie wobec mnie, lecz wobec innych zawodników o zagranicznych korzeniach. Osobiście jednak nigdy nie doświadczyłem tego typu trudności w sporcie.

Czy miałeś okazję być kiedyś w Polsce i trenować na naszych obiektach?

- Byłem w Polsce wiele razy. Odwiedziłem Szczyrk, Wisłę i Zakopane. Było naprawdę fajnie, a ludzie byli bardzo gościnni. Pamiętam, że życie w Zakopanem było trochę bardziej tętniące - było więcej ludzi i więcej dziejących się rzeczy poza ośrodkiem sportowym. Szczyrk był naprawdę spokojny, a Wisła to głównie skocznia narciarska, ale również bardzo przyjemna.

Był moment w twojej karierze, gdy media i kibice mocno się tobą zainteresowali - także w Polsce. Jak to wspominasz?

Pamiętam to jako dość chaotyczny czas, bo wszystko wydarzyło się bardzo nagle. Nagle byłem wszędzie w mediach i nie byłem na to przygotowany. Do tego wydarzyło się to w środku sezonu, nie jesienią, kiedy miałbym więcej czasu. Trochę stresujące, ale jednocześnie było to fajne zarówno dla mnie, jak i dla całego zespołu.

Co uznałbyś za swoje największe osiągnięcie w sporcie?

- Na pewno zakwalifikowanie się do najwyższej kategorii w Pucharze Norwegii. To było dla mnie naprawdę duże osiągnięcie, choć niestety miało miejsce pod koniec mojej kariery. Do moich największych sukcesów zaliczyłbym także zdobycie trzeciego miejsca w kombinacji norweskiej podczas Mistrzostw Skandynawii lub Mistrzostw Północnych Krajów w sprincie. To również było jedno z moich największych osiągnięć w kombinacji norweskiej.

Rozwiń

Skoki narciarskie w Norwegii. "Czują się trochę zagubieni"

Kiedy i z jakiego powodu zdecydowałeś się zakończyć sportową karierę?

- Było to chyba około czterech lat temu. Zdecydowałem się zakończyć karierę, ponieważ zajmowała ona bardzo dużo czasu. Próbowałem łączyć sport ze studiami, ale nie do końca się to udawało. Oczywiście udało mi się ukończyć studia, ale było to dość stresujące i nie szło zgodnie z planem. To był główny powód. Dlatego postanowiłem skupić się na innych rzeczach. Wciąż lubię oglądać skoki narciarskie i narciarstwo w ogóle, więc śledzę, co się dzieje. Dlaczego zdecydowałem się zakończyć karierę? Kontynuowanie sportu kosztowało też sporo pieniędzy. Pewnie mógłbym jeszcze kilka lat kontynuować, gdybym chciał, ale wielu ludzi, których znałem, również kończyło swoje kariery. Dodatkowo czułem się trochę w tyle w życiu, kiedy nie osiągałem wyników, których chciałem.

Czym zajmujesz się obecnie?

- Obecnie studiuję na kierunku zarządzanie sportem na studiach magisterskich i odbywam praktyki tutaj w Lillehammer w organizacji Olympiaparken, która zajmuje się organizacją zawodów COC i FIS na skoczni narciarskiej.

Jak twoim zdaniem dziś wyglądają skoki narciarskie w Norwegii - jest to popularny sport?

- Powiedziałbym, że dzisiaj to głównie piłka nożna przyciąga dzieci, choć sport w ogóle jest bardzo popularny. Mamy teraz więcej hal sportowych do gry w piłkę, więc stało się to aktywnością całoroczną, w porównaniu z dawnymi czasami, kiedy latem grało się w piłkę, a zimą jeździło na nartach. To duża różnica. Dodałbym też, że coraz popularniejsze stają się gry komputerowe dzięki streamingowi, a ludzie śledzą swoich ulubionych idoli. Myślę, że to też odciąga wielu młodych od tradycyjnego sportu. Trudno mówić o sporcie w ogóle, ale wielu młodych kieruje się bardziej ku e-sportowi niż sportowi tradycyjnemu. Piłka nożna to zdecydowanie najpopularniejsza dyscyplina w Norwegii, zwłaszcza że norweskie kluby dobrze radzą sobie w Lidze Mistrzów. Wygrana Bodo z Manchesterem City w tym tygodniu była niesamowita dla wielu norweskich kibiców. Mamy też utalentowanych graczy komputerowych z Norwegii.

A jak wygląda zainteresowanie kibiców skokami narciarskimi? Norwegia ma piękne obiekty, ale podczas konkursów Pucharu Świata trybuny często są dość puste.

Powiedziałbym, że starsze pokolenia wciąż interesują się skokami, ale przez wszystkie nowoczesne zmiany - zasady sprzętowe, dyskwalifikacje i tak dalej - trudniej im nadążyć. Osobiście uważam, że media nie zawsze dobrze tłumaczą te kwestie, więc ludzie czują się bardziej oddaleni od sportu niż kiedyś.

Do tego transmisje zmieniły się z NRK, ogólnokrajowego kanału, który miała prawie każda rodzina, na płatny Viaplay, który nie jest tak łatwo dostępny. Na przykład moi dziadkowie nie wiedzą dokładnie, jak go oglądać. Czują się trochę zagubieni, podobnie jak wielu starszych ludzi. Młodsze pokolenie, takie jak ja, nie dorastało ze skokami tak jak starsi. Kiedyś w Norwegii skoczni było mnóstwo, więc było to naturalną częścią życia.

