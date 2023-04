Wyszedł ze szpitala, wystartował w Planicy i zadziwił świat skoków. "Jestem uparty"

Ziga Jelar opuścił zawody Pucharu Świata w fińskim Lahti, wracając na dopiero ostatni z trzech kończących sezon konkursów w Planicy. Reprezentant Słowenii w swojej ojczyźnie spisał się doskonale, zajmując w niedzielę szóste miejsce. Jego rezultat zasługuje na wielkie brawa, ponieważ wcześniejsze dwa tygodnie przeleżał on w łóżku - najpierw hotelowym, później szpitalnym.

- Już podczas Raw Air miałem gorączkę. Wtedy prawdopodobnie powinienem był wrócić do domu, ale jestem tak uparty, że chciałem zdobyć dla Słowenii jak najwięcej punktów w każdym konkursie, zawsze miałem nadzieję na miejsce na podium. W Lahti nie było już odwrotu. Gardło tak spuchło, że trudno mi było przełykać ślinę - przyznał cytowany przez serwis Sportklub.n1info.si.

Ziga Jelar zadziwił świat skoków. "Nie zmienię charakteru"

Na domiar złego lekarze źle zdiagnozowali infekcję, co wydłużyło jego dochodzenie do zdrowia. - Ostatnie badania potwierdziły, że śledziona i nerki nie były uszkodzone, a to był główny warunek, aby móc latać. Cieszę się, że mogłem chłonąć atmosferę w Planicy - mówił.