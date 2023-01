To właśnie na jego łamach podzielił się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi "wyścigu zbrojeń" w skokach narciarskich. O tym, że takowy istnieje, a zespoły prześcigają się w nowinkach technicznych wiadomo od dawna. W ostatnim czasie mówi się jednak o nim więcej, przede wszystkim na "obszerne" kombinezony, które stosuje część stawki. Norwegowie komentowali między innymi ten, stosowany przez Piotra Żyłę . Pytali go nawet, czy nie widzi on w swoim stroju niczego dziwnego. "Wewiór" zareagował w swoim stylu.

Ahonen zauważył, że stroje wielu ekip zmieniły się w porównaniu do tego, co widzieliśmy na początku sezonu . - Teraz widać, jak bardzo zmieniły się kombinezony drużyn od chociażby weekendu w Ruce. W pierwszych wyścigach będziemy trochę bardziej ostrożni i zobaczymy, jak wypadnie kontrola. Wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy da się coś zrobić - mówił, cytowany przez "Yle".

Fin wskazał przy tym kadrę, która jego zdaniem do kwestii przepisów podchodzi wyjątkowo restrykcyjnie. Są to Japończycy. - Jeśli spojrzy się na strój Ryoyu Kobayashiego, daleko mu do najbardziej jaskrawych przypadków - uważa. Na tym jednak nie koniec, bowiem zdecydował się skrytykować system kontroli sprzętu. - Często skreślani są zawodnicy, którzy nie awansowaliby do drugiej serii bądź odpadli w kwalifikacjach - mówił.